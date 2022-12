Rafa Kalimann perde o carro em estacionamento e confessa: "Nunca lembro"

Rafa Kalimann passa perrengue para encontrar carro em estacionamento e confessa que sempre busca no dia seguinte

A influenciadora digital Rafa Kalimann (29) contou aos seguidores nas redes sociais que passou um sufoco bem engraçado por causa do carro, nesta terça-feira, 27.

Acontece que a ex-BBB possui um grande problema para encontrar o automóvel nos estacionamentos, para ir embora dos locais.

“A arte de perder o carro no estacionamento, essa arte eu domino porque a pessoa não lembra de decorar ou de tirar uma fotinha da onde deixou o carro", começou ela.

Rafa também comenta que a situação fica tão absurda que ela deixa a caça ao carro para outro dia. "Eu vou embora de Uber e depois venho buscar o carro”, continua a influenciadora.

Depois de algum tempo de procura, ela finalmente encontrou o automóvel e disse: "Eu estou atrasada para a terapia, meu Deus do céu vai dar certo!”.

Globo aposta em Rafa Kalimann como atriz de novela

Rafa Kalimann voltará a atuar em breve. Ela foi escalada para uma participação especial na próxima novela das 7 da Globo, chamada 'Vai na Fé', que estreia em janeiro de 2023.

De acordo com a colunista Patricia Kogut, Kalimann vai contracenar com o seu namorado, o ator José Loreto (38), em alguns capítulos. Na trama, ele interpreta o cantor Lui Lorenzo, que é um mulherengo.

A emissora já deu um programa para ela no Globoplay, mas o projeto não deu certo e foi cancelado. Além disso, ela também atuou na série Rensga Hits, do Globoplay, na qual interpretou Paloma.

Nesta semana, Rafa compartilhou um texto nas redes sociais para refletir sobre o que viveu no último ano.

“Notei, revisitando esse ano, que fui mais potente do que imaginei que pudesse ser, principalmente nas vezes que me senti vulnerável – efeito imediato de ter coragem pra encarar meus medos. E como os encarei. Evolui com absoluto sucesso. Fui quem vim pra ser. Me reconheci no desconhecido. Meu ano me desafiou, fez eu me sentir mais viva, entusiasmada, mais brava e impaciente do que nunca. Fui feroz, errei pra ser certeira, reconheci ainda mais meus defeitos, me calei pra situações que eu queria gritar e intuitivamente vi não ser pra agora, não pra ser esse ano, talvez logo ali. E precisei intuir, pra isso me fechei, me ferrei, arrepiei, confirmei”, contou ela.