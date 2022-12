Com a chegada do fim do ano, Rafa Kalimann reflete sobre seu 2022: “Evolui”

A influenciadora Rafa Kalimann foi às suas redes sociais refletir sobre o ano que chega ao fim e pensar em sua evolução pessoal

Neste domingo de Natal, 25, Rafa Kalimann (29) foi às suas redes sociais refletir sobre o ano que chega ao fim e as mudanças que ele trouxe em sua vida pessoal.

Na foto postada em seu Instagram, a influenciadora aparecia sorridente usando um vestido verde elegante e com os cabelos morenos soltos.

“Notei, revisitando esse ano, que fui mais potente do que imaginei que pudesse ser, principalmente nas vezes que me senti vulnerável – efeito imediato de ter coragem pra encarar meus medos. E como os encarei”, começou dizendo a ex-BBB.

A participante do BBB 20, ainda refletiu: “Evolui com absoluto sucesso. Fui quem vim pra ser. Me reconheci no desconhecido. Meu ano me desafiou, fez eu me sentir mais viva, entusiasmada, mais brava e impaciente do que nunca. Fui feroz, errei pra ser certeira, reconheci ainda mais meus defeitos, me calei pra situações que eu queria gritar e intuitivamente vi não ser pra agora, não pra ser esse ano, talvez logo ali. E precisei intuir, pra isso me fechei, me ferrei, arrepiei, confirmei”.

“A mulher que encerra esse ano dispensa essa receita. Ela prefere oscilar, mas continuar batendo”, finalizou a namorada de José Loreto (38).

Lembranças!

Na véspera de Natal, 24, Rafa Kalimann recebeu uma lembrança do passado de presente! A influenciadora visitou o colégio onde estudou em Minas Gerais.

“Vivi tanta coisa nessa escola que semanalmente o conselho tutelar estava lá em casa", lembrou a antiga estudante da Escola Estadual Antônio Ferreira Barbosa