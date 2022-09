Rafa Kalimann faz trilha no Rio com amigos e brinca: ''Me arrependi''

Influenciadora digital Rafa Kalimann aproveita o feriado em meio à natureza no Rio de Janeiro na companhia de amigos

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 08h54

A influenciadora digital Rafa Kalimann (29) decidiu aproveitar o final de tarde do feriado de quarta-feira, 07, em meio à natureza no Rio de Janeiro!

A apresentadora fez trilha no Parque Nacional da Tijuca, na capital carioca, na companhia de três amigos. Nos Stories de seu Instagram, a ex-BBB mostrou algumas partes da caminhada e relatou dificuldade em alguns trechos.

Em determinado momento, eles precisaram escalar com ajuda de uma corda para chegar ao topo da montanha, onde puderam assistir à linda paisagem. "'Agora você chegou na pior parte' é muito estimulador... nesse momento, me arrependi de novo", brincou ela, que apareceu usando shortinho, camiseta e tênis.

Em seu feed, Rafa publicou uma foto admirando o pôr do dol e um texto refletindo sobre a conexão com a natureza e espiritualidade. "Eu vou agradecer a cada passo, cada respiro, cada sentir do amor incondicional desse Deus que habita em mim. Nada me limita a crer que a única sobrevivência que encontramos pra nossa esperança é enxergar que existe algo maior - e que não está acima; está dentro. Temos diferentes maneiras de buscar essa conexão e no que crer, e cabe a nós respeitar a busca pelo AMOR de cada um. Eu sinto Deus em tudo", iniciou ela.

"A ESPIRITUALIDADE não está na voz do homem, não está no tijolo, não está no julgamento, na imposição. Não gera culpa, controle ou manipulação. Se não pudermos sentir em um entardecer, em um sorriso, um gesto, abraço, não estamos olhando pro que é espiritualidade. Tolo dos que a usam pra interesses humanos. A espiritualidade está nos montes, nos rios, no sol, na lua, naquilo que o homem não faz, não cria. Está no cuidado com a gente, nas diferentes religiões, no respeito ao próximo. É o individual praticado no coletivo, somos o bem que causamos no outro, somos puramente nossa intenção. SÓ CABE A NÓS, AMAR! Com amor, Rafa", disse Kalimann na legenda do post

Rafa Kalimann e José Loreto surgem em banho de ducha juntos

Recentemente, Rafa Kalimann e o ator José Loreto aproveitaram dia de sol no Rio para curtir um momento juntos e ao ar livre. Os dois apareceram juntos enquanto tomavam uma ducha no jardim após um tratamento caseiro nos cabelos. Eles fizeram uma misturinha caseira com babosa e foram tirar o produto dos fios com um banho de ducha. “Tutorial Bendita Babosa: Babosa, óleo de coco, creme sem enxágue, afeto em abundância. Misture tudo e seja feliz”, disse o intérprete de Tadeu em Pantanal.

