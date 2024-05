Rafa Chalub, o Esse Menino, manda recado para governador do RS: 'Trabalhar'

Em entrevista à CARAS Brasil, ator que ficou conhecido como Esse Menino ainda comenta seus novos projetos para os próximos meses de 2024

O humorista Rafa Chalub (26), também conhecido como Esse Menino, decidiu mandar um recado para Eduardo Leite (39), governador do Rio Grande do Sul, sobre a tragédia que o estado vem enfrentando durante o forte período de chuvas.

Conhecido por seu vídeo da vacina Pfizer, da qual mandava um recado para o ex-presidente Jair Bolsonaro (69), o humorista disse que, se mudesse falar com algum político, escolheria o governador do RS. "Acho que ele está precisando trabalhar melhor e entender a responsabilidade que ele tem sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul."

Esse Menino esteve presente no evento de comemoração de um ano da DiaTV, realizado em São Paulo na última terça-feira, 21. Na ocasião, ele apresentou seu novo programa, Dando Duro, em que passa por "situações de machão" ao lado da drag queen Bianca DellaFancy (34).

"Eu fui atrás da novidade, faz um tempo que eu estava querendo emplacar esse programa, faz mais de um ano que eu e a Bianca estávamos tentando fazer acontecer", conta à CARAS Brasil. "Eu descobri que eu não sei fazer nada, sou inútil [risos]."

"Fizemos muitas coisas que eu não estou acostumado. As pessoas estão muito dispostas a receber a gente, ensinar e rir junto", completa ele sobre a atração que vai ao ar todas as terças-feiras às 20h. Para além do novo projeto, ele também fará sua estreia nos cinemas. "Eu ainda não posso contar, sei que as gravações serão no final do ano. Mas vai vir grandão, aguardem. Vai ser incrível."

Por fim, o humorista ainda brinca ao revelar seu estado civil atualmente. "Meu coração está batendo e saudável [risos]. Solteiríssimo e feliz, focado mesmo e trabalhar", completa ele, que já ultrapassa a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram.

