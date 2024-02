Rafa Brites se confunde nas compras e recebe pedido absurdo: "Quem nunca"

Fazendo compras do dia a dia online, Rafa Brites se confunde na quantidade de itens e recebe pedido absurdo em sua casa; confira!

A influenciadora digital Rafa Brites usou suas redes sociais para compartilhar uma situação engraçada que viveu. Nesta terça-feira, 20, a famosa contou que se confundiu ao fazer compras online de mercado e acabou recebendo uma quantidade absurda de itens em sua casa.

Em seu perfil oficial do Instagram, Rafa compartilhou uma foto com vários sacos de laranjas e batatas. Chocada com o que recebeu, a esposa do apresentador Felipe Andreoli contou o que havia acontecido. "Atire a primeira pedra quem nunca se confundiu na quantidade da compra online achando que era a unidade… Avisei a família que viveremos de laranja e batata essa semana!", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, seu marido também brincou a situação. "E eu que nem gosto de laranja?", declarou Felipe, que recebeu risadas dos internautas. A influenciadora Gabriela Pugliesi contou que também passou pela mesma situação: "Pior eu que fiz isso com melancia".

Rafa Brites presta bela homenagem no aniversário de Felipe Andreoli

No último dia 5, o apresentador Felipe Andreoli completou 44 anos de vida. E em celebração dessa data especial, sua esposa Rafa Brites decidiu prestar uma linda homenagem ao seu marido nas redes sociais.

Em seu perfil oficial no Instagram, a Rafa postou vários cliques do apresentador do programa Globo Esporte, da TV Globo, incluindo algumas em que ele aparece com os filhos, Rocco, de 7 anos, e Leon, de 2, e falou sobre dividir a vida com ele.

"O dia do meu amor! Dizem que a gente vive só uma vez. Eu escolhi passar os meus dias com esse rapaz aí! De lá pra cá (quase uma década e meia) só encontro mais e mais motivos para seguir essa jornada", afirmou ela.

Em seguida, Brites elogiou o amado. "O Felipe é a pessoa mais incrível que eu conheci. Viva sua saúde! Seus sonhos! Seus pontos! Te amo demais @andreolifelipe", declarou a artista. E completou a postagem falando sobre ter presenciado o encontro entre Andreoli e o tenista Roger Federer. "PS: a 4 foto eu fui só testemunha desse amor!", brincou a famosa.

