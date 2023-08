Rafa Brites abre o coração sobre diferença em seu rosto ao usar filtro

Apresentadora Rafa Brites desabafa sobre autoaceitação ao revelar se sentir estranha com filtro

Na noite desta última terça-feira, a apresentadora e jornalista Rafa Brites decidiu desabafar! Em suas redes sociais, a coach abriu o coração ao falar sobre a liberdade de não usar mais filtros de beleza, contando que, desde fevereiro, tem aparecido de forma mais natural possível para seus seguidores.

“Desde que parei de usar filtro, em fevereiro, é impressionante, você vai se desapegando. Para de usar make, cílios... Tenho aparecido aqui com cara de pós-operatório, com olheira, cagada e inchada. E posso falar? Estou ótima! É muito libertador”, revelou a influenciadora digital.

Rafa ainda aproveitou para falar sobre como se sente estranha hoje em dia quando usa filtro. Para mostrar, a apresentadora aplicou um filtro em um story que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, exibindo a diferença da imagem natural. “Hoje em dia quando eu uso filtro me acho estranha. Sei que fica mais bonito assim, mas é muito estranho”, afirmou.

Rafa Brites mostra fotos de sua cicatriz da cesária

Recentemente, Rafa Brites surpreendeu seus seguidores ao mostrar fotos de sua cicatriz do parto cesárea. Ela é mãe de dois meninos e ficou com a marca da via de nascimento dos herdeiros em seu corpo. Agora, ela fez um ensaio fotográfico de lingerie e não se importou em exibir a cicatriz.

Na legenda, ela refletiu sobre como lida com a marca. "Foi minha a ideia de mostrar minha cicatriz da cesárea em uma campanha de lingerie… Muitas pessoas acham que me importo tanto com essa cicatriz pela parte estética, mas só quem tem uma cicatriz hipertrofica e queloide sabe o que puxa e arte e incomoda na calça jeans, inclusive pra namorar me sinto melhor com uma fita adesiva segurando porque 'roça' né gente [risos]. Foi muito legal eu falar sobre isso e ouvir tantas mulheres também", contou ela.

