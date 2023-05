Quem são os herdeiros de Deolane Bezerra? Conheça filhos da advogada

Deolane chamou atenção após festa luxuosa para celebrar o aniversário de sua filha caçula

A advogada Deolane Bezerra (35) chamou a atenção de fãs e internautas ao comemorar os 7 anos de Valentina, sua filha caçula, com uma festa luxuosa em São Paulo. Apesar de não ter tido filhos no relacionamento com o cantor MC Kevin (1988-2021), a influenciadora digital é mãe de outros dois meninos. Conheça a seguir os herdeiros da celebridade.

Além de Valentina, Deolane também é mãe de Gilliard (18) e Kayky (16). O filho mais velho da advogada foi adotado por ela quando a celebridade tinha apenas 16 anos, no ano de 2004. Ela iniciou o processo de adoção legal apenas em 2022. Em entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV! a também cantora explicou o processo que envolve o filho.

"Peguei ele quando eu tinha 16 anos. Ele era vizinho de um restaurante que minha mãe tinha. Estava sozinho em casa e chamaram a polícia, fiquei com ele até os pais chegarem, e isso até hoje, 18 anos [depois]. Ele não está no meu nome, agora que entramos com um processo. Eu era muito nova e tinha medo de o juiz tirar ele de mim, nunca tive essa batalha judicial por medo", contou.

Já Kayky é o segundo filho da advogada. Ele nasceu no primeiro ano da faculdade da influenciadora e, na época, para não perder as aulas, Deolane frequentou a universidade até o último mês da gestação e retornou à sala de aula apenas oito dias após dar à luz. Ela e o pai de Kayky foram casados por apenas dois anos.

Valentina, a caçula, foi fruto do último relacionamento de Deolane antes de seu envolvimento com MC Kevin. Deolane e o pai de sua última filha ficaram juntos por oito anos, e, após o divórcio do segundo casamento, ela começou a ter um relacionamento romântico com o cantor, que morreu em 2021, no Rio de Janeiro.

VEJA REGISTROS DO ANIVERSÁRIO DA FILHA CAÇULA DE DEOLANE BEZERRA: