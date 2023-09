Quem são os filhos de Malu Mader? Atriz tem dois herdeiros com Tony Bellotto

Malu Mader chamou a atenção da web ao surgir em registro raríssimo ao lado de um de seus filhos

Malu Mader (57) chamou a atenção da web ao surgir em registro raríssimo ao lado de um de seus filhos, Antônio Mader Bellotto, nas redes sociais. A atriz, que vive casamento com Tony Belloto (63) há mais de 30 anos, tem dois filhos com o artista. Saiba quem são os herdeiros de Malu Mader.

Filho mais velho do casal, Antônio Mader Bellotto se formou em advocacia recentemente em uma faculdade no Rio de Janeiro. O herdeiro de Malu Mader e Tony Belloto chamou a atenção da web após surgir em um clique durante um jantar ao lado da mãe, publicado pelo irmão mais velho.

Primogênito do casal, João Mader também deu o que falar na web. Com um perfil público no Instagram, o artista já utilizou as redes sociais para compartilhar cliques com a família, o que expôs sua semelhança com Malu Mader para os fãs. "Muito parecidos!", comentou um internauta em uma publicação. "Nossa! É a cópia da sua mãe", acrescentou outro. "O filho da rainha", disse mais um.

O artista, que escolheu o mesmo caminho profissional da mãe, se formou em cinema pela PUC e decidiu seguir carreira na atuação após terminar a faculdade."Minha mãe sempre soube que eu queria trabalhar nessa área e, à medida que os projetos foram acontecendo, ela me apoiou e, logicamente, ficou orgulhosa", contou em entrevista ao jornal Extra. "Arte sempre fez parte da minha vida, e o trabalho dos meus pais é uma inspiração para mim", completou o filho de Malu Mader.

