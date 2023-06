Quem já namorou Jojo Todynho? Lista vai de zagueiro a oficial do exército

Antes do atual relacionamento, Jojo Todynho se envolveu com outros pretendentes e chegou a viver um casamento

Jojo Todynho (26) apareceu com seu novo namorado, Renato Santiago, pela primeira vez nesta segunda-feira, 12. A apresentadora surgiu no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, ao lado do amado, com quem estaria junto há cerca de cinco meses. Antes do atual relacionamento, Jojo Todynho já se envolveu com outros pretendentes e chegou a viver um casamento. Relembre os ex-namorados da apresentadora com lista que vai de zagueiro a oficial do exército.

LUCAS SOUZA

Lucas Souza (40), oficial do exército, engatou um romance com Jojo Todynho em 2021, e foi o último a estar em um relacionamento com a apresentadora antes do atual namoro dela. Os dois se casaram em janeiro do ano passado e terminaram a relação em outubro. Com polêmicas antes e depois da separação, o casal ainda trocou acusações na web após o término.

MÁRCIO FELIPE

Antes do militar, Jojo Todynho namorou Márcio Felipe durante 2021, e a relação perdurou até setembro do mesmo ano. Depois do término, o artista ainda comentou o casamento da apresentadora com Lucas Souza nas redes sociais, após uma separação relâmpago do casal: "E sabe o que é mais engraçado? Teve uma parada que eu me identifiquei, passei por uma situação parecida. Mas enfim, como vocês não estão preparados para essas conversas, e vão falar que é biscoito, acreditem sempre no que vocês querem. Mas entendam uma coisa: a vida e todas as histórias têm dois lados. Aprendam a receber informações e opiniões de outras pessoas também".

POLIDORO JR