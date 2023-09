Quem foi Maria Carmem Barbosa? Autora de novelas da Globo tinha alzheimer

Maria Carmem Barbosa foi responsável por escrever diversos sucessos da TV Globo dos últimos 30 anos

Morreu na manhã desta sexta-feira, 22, a autora de novelas Maria Carmem Barbosa, aos 77 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo sobrinho, Thiago Barbosa e também pelo ator Miguel Falabella, parceiro de longa date Carmem.

A artista, que tinha mais de 40 anos de carreira, sofria de Mal de Alzheimer. Em declaração ao G1, Thiago disse que durante a madrugada a tia teve uma queda brusca de pressão e uma parada cardiorrespiratória.

Maria Carmem ficou conhecida por escrever diversas produções de sucesso da TV Globo, como o programa de humor Sai de Baixo e Toma Lá, Dá Cá. Ela também foi responsável por novelas como Salsa e Merengue, Sandy & Júnior, A Lua me Disse e Olho por Olho.

Nos bastidores da televisão, ela também atuou como roteirista de programas marcantes, como Brasil Legal e Vida ao vivo show. Em entrevista ao site Memórias Globo, ela comentou sobre a dificuldade de fazer humor.

"É mais difícil fazer humor do que drama. Porque já sabemos os caminhos do drama: perda, dor, traição, mágoa. Na comédia, o que faz a pessoa rir? Precisamos de um time muito preciso para manter a plateia ligada, com o riso aberto do início ao fim", disse Maria.

DESPEDIDA DO AMIGO

Logo que a morte de Carmem foi confirmada, o ator Miguel Falabella usou seu perfil do Instagram para compartilhar um texto em homenagem à amiga. Ele relembrou os momentos que passaram juntos e a parceria de sucesso no lado profissional.

Leia também: "Até um dia": o adeus emocionante de Miguel Falabella para Aracy Balabanian

"A vida é sempre surpreendente. Acabei de postar uma homenagem pelo aniversário de Zezé e recebo a notícia da passagem de Maria Carmem Barbosa, minha parceira e amiga por anos incontáveis. Escrevemos juntos novelas, peças e roteiros, viajamos juntos, sonhamos e idealizamos projetos, foi uma amizade daquelas que ficam gravadas nas estrelas. Eu poderia passar alguns dias contando histórias sobre nós dois e, na verdade, deixei de conta-las porque Maria Carmem já tinha nos deixado há alguns anos, quando resolveu que dava o viver já por vivido e saiu do ar, com muita rapidez, desligando-se do mundo. Agora, veio a morte física. E o dia fervilha de lembranças! Amiga querida, parceira de tantas aventuras, descanse! Você merece!", disse Falabella.