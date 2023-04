Quem é a protagonista do novo filme de Jogos Vorazes? Atriz já viveu super-heroína

Atriz do novo filme de Jogos Vorazes já viveu super-heroína nas telonas e soltou a voz em musical

Com o lançamento do trailer do novo filme de Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, a animação dos fãs para o retorno da saga aumentou na web. A trama, porém, vai se passar anos antes da história estrelada por Jennifer Lawrence (32), com novos atores e personagens. Ao lado de Tom Blyth (28), que vai dar vida ao icônico vilão Coriolanus Snow, Rachel Zegler (21) vai interpretar a protagonista do longa. Com experiência em grandes filmes do cinema, a jovem atriz já viveu uma super-heroína nas telonas e soltou a voz em um musical de Steven Spielberg (76).

Filha de mãe colombiana e pai polonês, Rachel Zegler cresceu em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ainda este ano, ela marcou presença nas telonas como uma das estrelas de Shazam! 2. No longa da DC Comics, a atriz interpretou a deusa e super-heroína Anthea, e fez par romântico com Freddy, vivido por Jack Dylan Grazer (19).

Antes de estrelar a produção, a atriz ficou conhecida quando protagonizou o musical Amor Sublime Amor, do diretor indicado ao Oscar, Steven Spielberg. No filme, Rachel Zegler viveu Maria e não só ganhou os holofotes com seu primeiro papel no cinema, quando foi escalada aos 17 anos, como também soltou a voz durante as cenas musicais do longa. Ela ainda conheceu o atual namorado, o ator Josh Andres Rivera (27), durante as gravações do filme.

