Atriz de 'Jogos Vorazes' revela que sofreu abuso sexual durante gravação do filme

Intérprete de Johanna Mason na franquia de filmes Jogos Vorazes relatou que o crime aconteceu em 2014

A atriz Jena Malone (38), que interpretou Johanna Mason na saga "Jogos Vorazes", revelou no Instagram que foi vítima de abuso sexual durante a gravação.

"Esse período em Paris foi extremamente difícil para mim, porque eu estava passando por um término difícil e fui abusada sexualmente por alguém com quem tinha trabalhado", contou a atriz na legenda de uma foto tirada após o fim das filmagens na França, em 2014.

"Apesar disso, eu estava sentindo muita gratidão por esse projeto, pelas pessoas de quem me aproximei e desse papel incrível que pude interpretar. É uma mistura de emoções que só agora estou começando a entender", relatou Jena Malone.

A atriz continuou: "Queria que isso não estivesse amarrado a um evento que foi tão traumático para mim, mas acho que essa é a coisa mais doida sobre a vida. Como equilibrar o caos e a beleza. Eu me esforcei muito para me curar e aprender com a justiça restaurativa como fazer as pazes com a pessoa que me violou e comigo mesma".

"Tem sido difícil falar sobre Jogos Vorazes e sobre Johanna Mason sem sentir a dor daquele momento, mas estou pronta para atravessar isso e recuperar a alegria e a realização que senti", finalizou.

Nos comentários, Willow Shields, que interpretou Prim na série de filmes, lamentou: "Esta postagem me deixou sem palavras. Eu entendo e espero que você esteja bem apesar da lentidão do processo, Jena"

