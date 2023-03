Fãs teorizam recado para Tom Brady após post em que Gisele Bündchen filosofa na legenda

Após notícias de Tom Brady teria 'plano' para reconquistar Gisele Bündchen, fãs teorizaram sobre o significado da legenda da mdelo

Os pensamentos filosóficos do post mais recente da modelo Gisele Bündchen (42) no Instagram fizeram com que algumas pessoas vissem um suposto recado escondido dela para o ex-marido, o ex-jogador de futebol americano Tom Brady (45).

A teoria ligando o post ao pai dos dois filhos da top model surgiu em meio a boatos crescentes em torno de um suposto desejo do ex-atleta em retomar seu casamento. O ex-jogador de futebol americano teria suspendido contrato de R$ 1,9 bilhão para focar em seus esforços para retomar o casamento

No registro recém-compartilhado pela modelo, ela aparece praticando ioga em uma praia. Ela escreveu na legenda: “Ser saudável é mais do que ter uma dieta saudável e fazer exercícios. Envolve também nossas atitudes, emoções, crenças, pensamentos e ações. Quando a vida nos desafia, sempre lembre-se de que o sol nasce todos os dias trazendo uma nova oportunidade para tentarmos novamente e fazermos melhor".

A modelo encerrou afirmando: “Pode ficar intenso lá fora e podemos nos distrair facilmente com o barulho. Ter consciência é fundamental. Que energia você está alimentando? Lembre-se, somos os co-criadores de nossa própria realidade, o que acreditamos, criamos!”.

Na avaliação de alguns fãs, o suposto recado ao ex está no trecho em que ela fala “uma nova oportunidade para tentarmos novamente e fazermos melhor”. O site AceShowBiz viu a fala como uma possível condição estipulada pela celebridade para que ela possa dar uma possível chance ao ex.

A fonte do Radar Online disse que Brady decidiu reunir todos os seus esforços para retomar seu relacionamento com a modelo. No início de fevereiro ele anunciou que estava se aposentando “em definitivo”. Agora veio a decisão de suspender o início da validade do contrato de US$ 375 milhões para atuar como comentarista e apresentador do canal de TV Fox News.