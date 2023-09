Quem é o sobrinho de Dilma? Conheça Pedro Rousseff, o crush de Gil do Vigor

Pedro Rousseff, sobrinho de Dilma Rousseff, voltou a chamar atenção nas redes sociais após postagem exibindo músculos

Pedro Rousseff (23), sobrinho-neto da ex-presidente Dilma Rousseff (75), voltou a ser destaque na mídia após mais uma investida de Gil do Vigor (32). Desta vez, o ex-BBB surgiu fazendo um elogio à beleza do rapaz.

A interação entre Gil e Pedro aconteceu logo após o rapaz compartilhar um registro falando que estava sem conseguir dormir. A alternativa então foi sair para dar uma corridinha e gastar a energia.

"Domingo 22:30h da noite e eu perdi o sono. A solução é correr no centro de BH até gastar toda a energia", disse ele na legenda, exibindo o corpão cheio de músculos.

Ao ver o registro passando pela timeline, Gil não se conteve e disparou logo um comentário: "Lindo". Em seguida, Pedro respondeu ao economista com três emojis de coração.

No início do ano, durante a posse de Lula, o pernambucano fez uma postagem ao lado de Pedro, o que fez muitos fãs ficarem empolgados. "O meu grande amor que conheci hoje, está no festival futuro e quer me ver. Não prometeu beijo nem nada mas ele é meu amor verdadeiro. O que faço?", escreveu ele no Twitter.

MAS, AFINAL, QUEM É PEDRO ROUSSEFF?

Formado em administração, Pedro Rousseff é engajado na política e faz parte COMJUVE (Conselho Municipal de Juventude), da prefeitura de BH. Com experiência nos bastidores da política, ele trabalhou na campanha do presidente Lula e na candidatura de Ricardo Campos, eleito deputado estadual.

Despontando dentro do cenário político local, Pedro tem sido apontado como um forte nome para disputar o cargo de vereador de BH, em 2024. Segundo o jornal O Tempo, ele pensava inicialmente em se candidatar a deputado estadual, mas a ideia foi deixada de lado.

Em seu perfil do Instagram, o rapaz tem cativado cada vez mais o público. Co 60 mil seguidores, Pedro costuma compartilhar detalhes de sua rotina e, volta e meia, rouba a cena com publicações exibindo cliques na academia.