Quem é o namorado de Melody? Aos 17, cantora assume o primeiro romance

Nesta quarta-feira, 12, a cantora Melody aproveitou o Dia dos Namorados para assumir publicamente seu primeiro relacionamento. Em seu perfil no Instagram, ela surpreendeu seus seguidores ao postar um vídeo em que aparece ao lado de Guilherme Stábile.

Na publicação, a jovem está de mãos dadas com o namorado, inicialmente mostrado de costas. Em seguida, eles começam a dançar ao som de Snowman, da cantora Sia. No desfecho do vídeo, o casal dá um beijo apaixonado.

"Feliz dia dos namorados, meu amor", declarou Melody na legenda. Guilherme Stábile também se declarou e deixou um comentário para a amada: "Eu te amo, minha princesa", escreveu ele, também acompanhado de um emoji de coração.

De Arujá, São Paulo, o jovem é aluno de odontologia na UNESP e mantém um perfil discreto nas redes sociais, com apenas nove postagens em seu feed do Instagram. Suas fotos incluem registros de suas viagens a destinos internacionais, como Dubai, Paris e Itália.

No começo do ano, Melody foi vista beijando Guilherme durante um show em São Paulo em um flagra feito por paparazzis no evento. Embora tenha compartilhado alguns stories no local, ela optou por não postar fotos com o rapaz. Em fevereiro, Melody celebrou seu 17º aniversário.

Vale lembrar que esta é a primeira vez que a cantora assume um relacionamento publicamente. Até o momento, Melody nunca havia oficializado um namoro com ninguém. As informações são do portal Leo Dias.

Internautas ficaram surpresos com o namoro

A novidade, é claro, surpreendeu os internautas, que deixaram diversas mensagens de felicitações aos dois. "Quem ganha na mega-sena é azarado perto desse cara aí", brincou um. "Tô passada, como ela conseguiu esconder esse tempo todo?", questionou uma. "Leo Dias chorando porque não conseguiu descobrir o namoro da Melody", disse outra. "Felicidades, princesinha!", desejou outra.