Quem é o namorado de Ellen Rocche? Atriz mostra fotos com o amado

Ellen Rocche abre álbum de fotos com o namorado bonitão. Saiba por quem ela é apaixonada!

A atriz Ellen Rocche é uma mulher apaixonada! Nas redes sociais, ela mostrou um álbum de fotos com o seu namorado, o ator Guilherme Chelucci. Os dois apareceram sorridentes em fotos juntinhos e em clima de romance.

Aos 46 anos, Guilherme Chelucci é ator de teatro e TV. Ele já atuou nas novelas Haja Coração, da Globo, e Apocalipse, da Record TV. No teatro, o rapaz esteve em várias montaens, como Angel, Homens no Divã, A Noite Todo Gato É Pardo e O Filho da Mãe.

Vale lembrar que Guilherme e Ellen se conheceram nas gravações da novela Haja Coração, mas o romance só começou alguns anos mais tarde. Eles assumiram o namoro em novembro de 2020 e fazem planos de casar.

“O pedido ele faz todos os dias. O Gui é romântico, sou muito feliz com ele. Pensamos em casar, mas assim que tudo se normalizar”, disse ela ao site Gshow. Além disso, ela revelou o que mais gosta no namorado. “São as atitudes dele, não só as palavras, mas o jeito que cuida de mim, as surpresas que me faz, a felicidade em me ver feliz. A aliança mais importante nós já temos”, declarou.

Ellen Rocche mostra ensaio fotográfico ousado

Há pouco tempo, a atriz Ellen Rocche esbanjou sensualidade nas redes sociais. Ela decidiu relembrar um ensaio fotográfico só de lingerie e encantou seus seguidores com o clique ousado.

A musa apareceu usando apenas calcinha e sutiã brancos enquanto caprichava no 'carão' na hora da foto. Na imagem, ela deixou à mostra seu decote poderoso e a barriga sarada.

Inclusive, ela foi muito elogiada pelos fãs nos comentários do post. “Deusa do mundo”, disse um internauta. “Linda como sempre, bela como nunca”, declarou outro. “Espetáculo”, escreveu mais um.