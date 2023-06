Quem é o namorado de Elisa Lucinda? Fotógrafo é 31 anos mais novo que atriz

Elisa Lucinda, a Marlene de Vai na Fé, namora o fotógrafo Jonathan Estrella há quatro anos; a atriz se declarou para o amado no Dia dos Namorados

Elisa Lucinda (65) é a intérprete de Marlene em Vai na Fé. A atriz aproveitou o Dia dos Namorados para se declarar para seu namorado, Jonathan Estrella (33), que é 31 anos mais novo do que ela. Nas redes sociais, ela mostrou momentos de carinho que viveu com o amado e falou sobre a relação.

Jonathan Estrella é fotógrafo e conta com mais de 4,2 mil seguidores em seu perfil do Instagram, onde compartilha seus trabalhos, além de momentos de sua vida pessoal. Os dois se conheceram em um forró na Lapa, no Rio de Janeiro, e estão juntos há quatro anos.

"Nosso namoro nasceu num baile e segue na toada da música que amor é,cheio de movimentos, aprendizagens de novos passos e descobertas. Na sequência de fotos ,tem nóis em nós primeira festa junina… Hoje é dia do amor, o maior sentimento do mundo. Viva @jonathanestrella_ e seu olhar lindo", declarou Elisa Lucinda em sua publicação na rede social, que recebeu comentários de famosos e fãs. "Que casal lindo", afirmou uma seguidora. "E que venham muitos anos de amor para vocês dois lindos!", desejou outra. “Amo vocês dois”, declarou Thalita Rebouças.

No ano passado, a artista também mostrou o seu lado romântico ao fazer elogios ao amado em um post especial. "Toquem os clarins. O homem foi hoje flagrado pelas lentes de minha poesia. O homem faz pescarias com o olhar e com ele realiza nuances e alquimias para que arte seja o que lhe revela. É manhã. No avião vejo sobre as nuvens o sol entrando pelo vidro da janela. 4 de novembro, dia deste batuque do meu amor, e também dia da favela!", afirmou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Elisa Lucinda (@elisalucinda)