Quem é o namorado da filha de William Bonner e Fátima Bernardes?

Filha de William Bonner e Fátima Bernardes, Bia Bonemer revela que está namorando com Caio Freitas. Saiba mais sobre o rapaz

A influenciadora digital Bia Bonemer, que é filha dos apresentadores William Bonner e Fátima Bernardes, está namorando! Nesta terça-feira, 12, ela comemorou o primeiro mês do seu relacionamento com Caio Freitas ao mostrar fotos deles em clima de romance nas redes sociais. Agora, que tal saber mais sobre o rapaz? Confira abaixo!

Caio Freitas é piloto de avião para voos comerciais com licença para multimotores e instrumentos há alguns anos. Discreto nas redes sociais, ele costuma fazer posts sobre sua relação com a família, incluindo os dois irmãos, e também de momentos felizes ao lado dos amigos ou de seus voos.

Ele tem 30 anos e é torcedor do Flamengo. Há pouco tempo, Caio fez uma homenagem para a mãe e relembrou a história de vida dela, que saiu de casa cedo e se tornou mãe logo no início da vida adulta.

""Abandonada" pelo próprio pai, casou aos 15 anos pra fugir de uma realidade merda que vivia, com 23 já tinha seus 3 filhos. Viveu em prol dos filhos até os 33 anos de idade quando resolveu fazer algo por ela mesma e ir buscar a própria felicidade. Essa foto retrata a minha felicidade em ver você feliz mãe, e é exatamente isso, sua felicidade me faz feliz. E que você seja sempre feliz mama. Eu amo você", escreveu ele na época.

Bia Bonemer foi morar sozinha neste ano

Filha de Fátima Bernardes e William Bonner, a jovem Beatriz Bonemer está com novo endereço. Em outubro deste ano, ela contou que se mudou para uma nova casa após morar durante toda a vida na mansão de sua mãe no Rio de Janeiro.

Bia apareceu em uma selfie no seu novo apartamento e mostrou como é decoração sofisticada do espaço. Ela revelou que a sala de estar é integrada com a sala de jantar e a cozinha. Todo o ambiente segue tons neutros nos móveis e nas paredes, e a cozinha conta com península com o fogão embutido. “Muito feliz em poder estar vivendo essa nova fase. Eu e Florinha de casa nova”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que os outros filhos de Fátima Bernardes e William Bonner também já saíram de casa. Laura e Vinicius moram na França, onde foram estudar. Bia é a única que continua no Rio de Janeiro e se dividia entre as casas dos pais até agora.

Atualmente, Bia Bonemer é designer e influenciadora digital, mas já revelou que gostaria de ser cantora. Há poucos dias, a mãe dela comentou sobre o desejo da filha de entrar para o universo artístico.

"O que ela quiser fazer, desde que se dedique, eu acho que está maravilhoso. Mas ela não assumiu isso para mim, não. Acho que é um desejo que está assumindo para ela mesmo. É tão bom ter a oportunidade de tentar", disse Fátima Bernardes no site Gshow.