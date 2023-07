Quem é o filho de Andressa Urach? Garoto tem causado com declarações

Filho de Andressa Urach tem chamado atenção ao seguir os passos da mãe ao dar declarações polêmicas na internet

O influenciador Arthur Urach (18), filho de Andressa Urach (35), tem ganhado cada vez mais destaque nas redes sociais ao dar declarações ousadas. Nos últimos dias, o garoto revelou ser o responsável por produzir o conteúdo adulto da própria mãe.

Em conversa com os seguidores do Instagram, Arthur garantiu que não sente vergonha do trabalho da mãe, que tem vendido fotos e vídeos íntimos em plataformas como OnlyFans e Privacy. "Tenho vergonha não, estou bem sereno com a decisão dela", disse.

Questionado se seria ele o responsável pelos cliques quentes, ele foi objetivo e respondeu sem medo. "Yep, sou muito fod@ nas fotos, né?", reagiu.

Arthur também chocou ao revelar que perdeu a virginddade aos 15 anos com uma garota de programa e que faria sexo com homens por um cachê de R$ 15 mil. "Me pagando eu como todo mundo", disparou ele, que já tem sido cotado para entrar em A Fazenda 15.

MAS, AFINAL, QUEM É O FILHO DE ANDRESSA URACH?

Arthur Urach é fruto do primeiro casamento de Andressa Urach com Tiago Costa. Por conta da má relação de seus pais, o garoto acabou sendo criado apenas pela mãe e, em seguida, por sua avó paterna, com quem ficou até 2016.

Com personalidade forte, o menino foi emancipado aos 16 anos. A decisão foi tomada após surgir a oportunidade dele ir morar com a então namorada, em outra cidade. Na época, Andressa explicou que confiava na responsabilidade do filho.

"Decidimos que seria bom para ele a emancipação. Imagina a mãe ter que ir toda hora resolver algo. Ele é um menino responsável, então confiamos nele", disse num vídeo no YouTube.

Leia também: Quem é a mãe de Andressa Urach? Conheça Marisete

No último ano, Arthur acabou ganhando ainda mais destaque na mídia após protagonizar uma briga pública com sua mãe. A confusão tomou grandes proporções e os dois chegaram a ficar alguns meses sem se falar. Na ocasião, ele revelou que um dos motivos de seu afastamento foi a "fé fanática" que Andressa tinha.

Mãe e filho se reconciliaram em setembro do ano passado após Andressa pedir perdão de joelhos. "Chorei muito. Pedi perdão para mãe dela, para vó dela, para ele e para o meu filho. 'Ah, você foi se humilhar?' Fui, e foi a melhor coisa que fiz. Venci meu orgulho e hoje estou em paz com a família dela, com ela e com meu filho", revelou a modelo.