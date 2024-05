Quem é? Namorada de Gabriel Godoy protagoniza cena quente em série da Globo

Os atores Gabriel Godoy e Raíssa Xavier assumiram o relacionamento do ano passado. Ela, que é atriz, esteve recentemente e Justiça 2

Os atores Gabriel Godoy e Raíssa Xavier se conheceram no Carnaval do ano passado, durante um bloco de rua, e assumiram o relacionamento publicamente em junho de 2023. Na oportunidade, o artista, no ar como Chicão em Família é Tudo, publicou uma série de fotos com a amada e declarou: "Construindo o amor. Sobre leveza, humor e profundidade. Feliz contigo".

Natural da Bahia, Raíssa tem passagens por novelas como Pantanal e Segundo Sol. Ela também pode ser vista na pele de Moema em Justiça 2, que está disponível no Globoplay. Sua personagem é uma garota de programa no Las Primas, um prostíbulo administrado por Kellen (Leandra Leal).

Na história de Manuela Dias, ela faz um sensual striptease para um senador da República. Para viver a personagem, a morena precisou ficar loira pela primeira vez. Durante a preparação, ela aderiu a unhas postiças bem grandes, fez dieta, aulas de dança e algumas sessões de bronzeamento com fita isolante.

"Antes dela ir pra tela, Moema chegou pra revolucionar minha vida e me mudou inteira: mudei a cor do meu cabelo pela primeira vez, a caracterização trouxe ousadia com unhas e marquinha de bronzeamento à mostra, o figurino sensacional me ajudou na construção da personagem e tive que preparar esse corpo", disse a atriz na legenda de um vídeo publicado nnas redes sociais.

O ator, por sua vez, elogia a atriz nas redes sociais. "Orgulho. Você é foda!", escreveu ele nas imagens publicadas por Raíssa sobre a série da Gobo.

Antes de se relacionar com Raissa, Gabriel namorava a atriz Bruna Guerin. O ator também viveu um relacionamento com Tata Werneck em 2016, quando viveu o par romântico da atriz na novela Haja Coração, na Globo.

