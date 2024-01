Quem é Larissa Riquelme? Saiba como ela está hoje em dia

Após 14 anos, Larissa Riquelme volta a fazer sucesso nas redes sociais. Relembre quem é a musa da Copa do Mundo

Você lembra da Larissa Riquelme? Ela fez um grande sucesso na internet há 14 anos ao se tornar a musa da Copa do Mundo da África do Sul. Agora, o nome dela voltou aos holofotes e todo mundo quer saber por onde ela anda!

Larissa Riquelme conquistou uma legião de seguidores ao fazer sucesso em 2010 durante a torcida para o time do Paraguai na Copa do Mundo. Ela chamou a atenção ao colocar o aparelho celular no meio do decote do seu look para torcer pelo seu time.

Na época, ela conquistou o mundo com sua sensualidade e foi declarada como a ‘Musa da Copa’. Ela chegou a vir ao Brasil para curtir o carnaval e fez ensaio sensuais para revistas da época. Inclusive, ela chegou a ser cotada para o reality show A Fazenda. Além disso, ela namorou com o jogador de futebol argentino Jonathan Fabbro, que foi condenado à prisão em 2019 após acusação de abuso sexual.

Em 2019, Riquelme esteve no programa Agora é Tarde e falou sobre seu sucesso. "Ser musa da Copa foi muita sorte, me abriu as portas no mundo inteiro", disse Larissa durante a entrevista. A modelo também revelou que sua família não aprovou os ensaios nus que realizou nas revistas masculinas nos últimos anos. "O ensaio valeu muito a pena. Só a minha família que não gostou muito", afirmou. Por fim, Larissa disse que ninguém deverá ocupar seu posto de musa na Copa do Brasil. "Todas querem, mas ninguém pode e nem consegue. Sou única", contou.

Hoje em dia, Larissa Riquelme continua como uma estrela da internet no Paraguai. Ela está com 38 anos e é modelo e influencer. Ela mantém perfis em sites adultos de fotos sensuais e também faz publicidade nas redes sociais. Além disso, a morena tem programas de rádio.

Veja as fotos recentes de Larissa Riquelme:

View this post on Instagram A post shared by Lari Riquelme (@larissariquelme)

View this post on Instagram A post shared by Lari Riquelme (@larissariquelme)