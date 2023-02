Quem é Igor Rickli? Marido de Aline Wirley, ator se assumiu bissexual

Igor Rickli, marido da ex-cantora da banda Rouge, se assumiu bissexual e agora torce pela esposa no BBB 23

Dono da maior torcida por Aline Wirley, o ator e marido da cantora, Igor Rickli, costuma se tornar assunto nas redes ao compartilhar seus sentimentos sobre o confinamento da esposa na 23ª edição do Big Brother Brasil nas redes sociais. Apesar de estar há algum tempo afastado das novelas, o artista, que se assumiu bissexual, despontou em uma trama da Globo.

O artista de 39 anos nasceu em Ponta Grossa, no Estado do Paraná. Ator e modelo, ele já participou de diversas produções na televisão e no cinema, mas foi no teatro que estreou, no ano de 2010. Pouco tempo depois de começar a carreira nos palcos e diante do público, foi convidado, em 2013, para interpretar um vilão na novela da Globo Flor do Caribe.

Na trama, ele viveu Alberto, que fazia de tudo para ter o amor de Ester (Grazi Massafera) e separá-la de Cassiano (Henri Castelli). Desde a atuação na novela, que marcou sua história para os fãs e telespectadores, o artista fez outros trabalhos de sucesso e chegou a interpretar Jesus Cristo em 2016, na Paixão de Cristo da Nova Jerusalém.

Além disso, depois de deixar a Globo, ele passou a atuar na Record, estando em novelas como A Terra Prometida (2016-2017), O Rico e o Lázaro (2017), Apocalipse (2017-2018) e Gênesis (2021). Uma de suas últimas aparições no ar foi também entre 2020 e 2021, quando apareceu na reprise de Flor do Caribe, reexibida durante a pandemia de Covid-19, na Globo.

Em novembro do ano passado, Igor Rickli assumiu publicamente ser bissexual --o que quer dizer que sente atração tanto por homens quanto por mulheres. Ele é casado com Aline Wirley desde o ano de 2015, porém os dois estão juntos desde o ano de 2010, quando se conheceram nos bastidores do musical Hair, uma peça em que trabalharam.

Da união, eles tiveram Antonio, seu filho único. Atualmente, Rickli e o filho protagonizam diversos momentos divertidos e fofos nas redes sociais, na torcida pela ex-integrante do grupo Rouge, que concorre ao prêmio do BBB 23 como integrante do grupo Camarote.

Em uma de suas publicações mais recentes, o ator surgiu cantando e tocando a música All Of Me, de John Legend, e aproveitou para falar sobre a saudade que está sentindo da esposa, após o primeiro mês de confinamento no reality show.

"Sim, porque a saudade tá batendo forte! Faz um mês que estamos longe. Sei que ela tá aqui do lado na Curicica mas parece que é em outro planeta. Força aí meu amor… que daqui nos damos conta! 'Tudo de mim ama tudo em você'. All Of Me - John Legend", declarou Igor Rickli na legenda da publicação.

CASAMENTO ABERTO

Aline Wirley revelou, também em novembro do ano passado, que resolveu abrir seu casamento de oito anos com o marido, Igor Rickli. Na ocasião, a cantora publicou um texto em conjunto com seu marido no Instagram, para anunciar a decisão e abrir o seu coração sobre a relação: “Celebramos a diversidade como divina. Entendemos o sexo pelo viés da saúde e não do erótico. Nossa bissexualidade só potencializa nossa relação. Curamos um ao outro na nossa dualidade. Trabalhamos para manifestar o sagrado masculino e feminino em harmonia em cada um de nós”, declararam.

Aline ainda complementou a legenda para falar sobre as definições da relação com Igor, que estrelou a novela bíblica Gênesis, na Tv Record: “Nos reconhecemos como parceiros e não como posse um do outro. Nossa relação é sincera, aberta e respeitosa. Evocamos o amor, e não o romântico. O real, que cuida na dor, que limpa a ferida, que nutre de saúde e que se apaixona pela vida”, disse se referindo a decisão de abrir o relacionamento.