Quem é Giovanna Vilarinho? Atriz e cantora é alvo de rumores na web

Giovanna Vilarinho é atriz, cantora e já atuou em musical de sucesso. Saiba mais sobre a artista

A atriz e cantora Giovanna Vilarinho virou assunto nas redes sociais neste sábado, 29, após uma reportagem do colunista Leo Dias. Isso porque o jornalista informou que ela estaria namorando com o cantor sertanejoFernando Zor, da dupla com Sorocaba. Porém, os dois ainda não se pronunciaram sobre os rumores. Conheça mais sobre a artista aqui:

Giovanna Vilarinho tem 28 anos e é artista desde a infância. Atualmente, ela vive em Madri, na Espanha, e já fez trabalhos como atriz na Netflix do país europeu. Além disso, ela também é cantora lírica.

Ela começou no mundo das artes quando ainda era criança e foi aprovada para a montagem do musical Les Miserábles, da Broadway, em São Paulo, aos 7 anos de idade. Desde então, ela não parou mais e é presença frequente nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, Giovanna Vilarinho costuma mostrar vídeos cantando músicas, os seus treinos na academia e momentos de suas viagens e de sua rotina, como idas à praia e com sua família.

Há um ano, Giovanna Vilarinho fez uma homenagem carinhosa para o seu pai. Ele fez aniversário e recebeu uma declaração carinhosa da filha.

"Hoje é o dia do melhor PAI do mundo! Pai você é minha vida!!! Obrigada por ser o pilar, a estrutura, a proteção da nossa família! Obrigada por desde pequenininha me levar 10x no mesmo brinquedo na Disney com sorriso no rosto!Obrigada por sempre estar ao meu lado, por apoiar minha carreira e por me proporcionar uma vida de princesa! Obrigada por tanto amor, por TUDO!!!!! FELIZ CUMPLEAÑOS! Meu amor por você é incondicional !!! TE AMO !!!!!!!!", disse ela.