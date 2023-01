Quem é Filipe Pontes? Ex-Pânico foi acusado de agredir a mãe; conheça

Conhecido por seu trabalho no Pânico na Band, comediante Filipe Pontes foi preso após supostamente agredir mãe

O comediante Filipe Pontes (36) virou destaque nas redes sociais neste sábado (31) após ser acusado de supostamente agredir sua mãe , em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O caso rapidamente ganhou repercussão e muitas pessoas relembraram seus trabalhos antigos na TV, como no programa Pânico na Band.

Apesar de ter o caso registrado como "violência doméstica, ameaça, injúria e vias de fato", o humorista negou que tenha agredido a própria mãe. "Ela desmentiu. Porque isso não existe. Nunca faria uma coisa dessas. Quem me conhece sabe. Eu me desentendi com o meu irmão, mas já está tudo bem", disse ele em entrevista ao portal Uol.

Com um carreira de destaque na televisão brasileira, Filipe ficou conhecido por imitar diversas celebridades como Marcos Mion, Sabrina Sato, Antônio Fagundes, Selton Mello, Luciano Huck, entre outros.

Sua primeira aparição na TV aberta aconteceu em 2007, quando participou do quadro "Se vira nos 30" do extinto Domingão do Faustão, na TV Globo. Logo depois ele foi chamado para fazer uma participação na novela Malhação, o que permitiu com que ele seguisse trabalhando na emissora por um bom tempo.

Na Record TV ele esteve no elenco do programa Legendários, comandado por Marcos Mion. Na emissora, ele seguiu por três anos aparecendo em diversos programas da casa fazendo quadros de humor.

No ano de 2017, Filipe fez parte do elenco do programa Pânico na Band , que na época passava por uma reformulação para combater os baixos números de audiência. Ele acabou ficando menos de um ano na casa, sendo dispensado com a justificativa de "corte de gastos".

O Bolinha defendendo o Filipe Pontes? Sim, isso aconteceu no último Master Trash. 😂 Se liga só: https://t.co/3lyF58MSNzpic.twitter.com/PVGd0pNcyM — Programa Pânico (@programapanico) October 24, 2017