Quem é a esposa de Kayky Brito? Após acidente, casal enfrenta boatos de crise

Kayky Brito sofreu grave acidente no Rio de Janeiro e recebeu alta na última sexta-feira, 29

Na útlima sexta-feira, 29, Kayky Brito recebeu alta após sofrer um grave acidente no Rio de Janeiro e sua esposa, Tamara Dalcanale, fez uma publicação para comemorar a recuperação do artista. Desde então, o casal vem enfrentando rumores de que estariam em crise.

A esposa de Kayky Brito é jornalista, influenciadora digital e empresária, dona da marca de bolsas GOA . Ela mora em Curitiba, no Paraná, com o ator —cidade em que ela anunciou estar voltando após a recuperação do artista, que sofreu um politraumatismo ao ser atropelado.

Hoje, ela conta com mais de 100 mil seguidores no Instagram, e costuma compartilhar momentos ao lado dos filhos e fotos das viagens que faz. Tamara é mãe de Felipe (7), Carolina (5), de um relacionamento anterior, e de Kael, fruto do casamento com Kayky Brito.

A empresária e o artista foram vistos juntos pela primeira vez no Carnaval de 2020. Mais de um ano depois, em junho de 2021, anunciaram que seriam pais de Kael, que nasceu no início de dezembro do mesmo ano.

No sábado, 30, Tamara compartilhou um longo texto em seu Instagram para celebrar a alta do marido. "Deus foi muito bom com você e te deu essa nova oportunidade de viver. Para você e, também, a nós, para podermos olhar a vida de um outro ângulo, dentro desse cenário", escreveu em um trecho.

Nos comentários da homenagem ao artista, fãs e internautas começaram a especular uma crise no relacionamento do casal. Alguns seguidores perceberam que Tamara não aparece nos registros publicados pela família de Kayky Brito.

Internautas passaram criar especulações sobre a relação entre a família do artista e a empresária, e surgiram rumores de que o casamento dos dois estaria em crise. Até o momento, Tamara e Kayky Brito não se pronunciaram sobre os boatos.

CONFIRA A HOMENAGEM DE TAMARA DALCANALE A KAYKY BRITO: