Quem é Alberto Safra? Bilionário entrou na Justiça contra a própria mãe; entenda

Herdeiro do banco Safra, Alberto Safra abriu processo contra família em Nova York, nos Estados Unidos

O mundo dos bilionários brasileiros enfrentou uma nova polêmica na última segunda-feira, 6. Segundo informações da agência de notícias Reuters, Alberto Joseph Safra, empresário e membro da família Safra, entrou com um processo contra sua própria mãe e mais dois irmãos. A disputa familiar envolve a fortuna do pai, Joseph Safra, morto no ano de 2020 aos 82 anos.

De acordo com a Reuters, Alberto estaria acusando a mãe, Vicky Safra, e os irmãos, Jacob e David Safra, de diluírem propositalmente a participação dele na holding --empresa que detém a maior parte das ações de outras empresas-- do Safra National Bank. A ideia da família, para ele, seria expulsá-lo do império familiar.

Além de empresário do setor financeiro no Brasil, Alberto é filantropo e acionista do Grupo J.Safra. Aos 43 anos, ele também é fundador da gestora ASA Investments, companhia de investimentos financeiros localizada em São Paulo. Ele é casado com Maggy Candi Safra e tem cinco filhos ao lado da mulher.

ENTENDA PROCESSO QUE ENVOLVE A FAMÍLIA SAFRA

O processo corre na Suprema Corte de Nova York e se tornou pública recentemente. Na ação, Alberto ainda alega que sua mãe e irmãos teriam se envolvido em ações de improbidade corporativa para prejudicar seus interesses na empresa.

"Em razão de atos ilegais e agressivos praticados por seus irmãos, Alberto Safra não teve alternativa senão ingressar com ação judicial na Suprema Corte de Nova York para proteger os seus direitos", diz o autor da ação. "É lamentável que David e Jacob Safra tenham tomado tais ações ilegais. Por meio da ação judicial, Alberto Safra busca a proteção dos seus direitos."

Em novembro de 2019, Alberto renunciou ao conselho de administração do banco Safra após uma disputa com seu irmão mais novo, David. Há dois anos, em 2021, ele e a família ainda se aproximaram de um acordo sobre o testamento do pai, para evitar conflitos sobre a fortuna de quase US$ 15 bilhões, o que equivale a cerca e R$ 80 bilhões.