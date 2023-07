Quebrou o protocolo?! Ator de 007 dá o que falar ao cumprimentar Kate Middleton em Wimbledon

Atitude de Daniel Craig e Rachel Weisz ao conversarem com Kate Middleton deu o que falar entre os internautas

Durante a final de Wimbledon no último domingo, 16, Kate Middleton parou para bater um papo casual com o casal de atores, Daniel Craig e Rachel Weisz. Porém essa pequena conversa deu o que falar entre os internautas, que acharam que o casal fez pouco caso ao cumprimentar a duquesa.

Entre os muitos rostos famosos que assistiram à final masculina no último dia de competição do torneio de tênis no domingo, o ator que deu a vida ao famoso agente secreto, James Bond, e sua esposa, famosa pelo seu papel em A múmia, se sentaram no Royal Box exclusivo. A princesa de Gales foi flagrada conversando com o casal, com Craig cumprimentando-a calorosamente e segurando a mão dela.

No entanto, o editor do Daily Mail, Richard Eden, criticou o casal em uma postagem no Instagram .

"Esta fotografia me deixa inquieto", escreveu Eden. "Embora possa não ter havido espaço para Rachel Weisz fazer uma reverência ou Daniel Craig se curvar, eles não deveriam pelo menos ter se levantado para cumprimentar a princesa de Gales? Craig poderia até ter enlouquecido e tirado os óculos escuros"

Embora uma reverência ou reverência seja vista como um gesto de respeito ao conhecer um membro da família real, não é uma exigência.

De acordo com o site da família real britânica, que ainda não foi totalmente atualizado após a morte da rainha Elizabeth, "Não há códigos de comportamento obrigatórios ao encontrar a rainha ou um membro da família real, mas muitas pessoas desejam observar as formas tradicionais. Para os homens, esta é uma reverência no pescoço (apenas da cabeça), enquanto as mulheres fazem uma pequena reverência. Outras pessoas preferem simplesmente apertar as mãos da maneira usual".

O astro tem um relacionamento de longa data com membros da família real. Ele foi recentemente nomeado Companheiro da Ordem de São Miguel e São Jorge - assim como o espião fictício que ele retrata na tela - e deu as boas-vindas a membros da família real nos sets de filmagem de Bond. Em 2012, o ator estrelou de forma memorável ao lado da rainha Elizabeth em um clipe que foi ao ar durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Londres.

Vestido de Kate Middleton em Wimbledon desenha o corpo e tem preço 'acessível'

A princesa de Gales mais uma vez mostrou sofisticação, elegância e estilo ao surgir para entregar as premiações.

Para a ocasião, ela escolheu um vestido verde que custa módicos 873 euros - o equivalente a R$ 4,7 mil. Confeccionado pela grife Roland Mouret, a peça em verde intenso realçou a beleza da esposa de príncipe William.