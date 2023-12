Quanto o filho de Luciana Gimenez recebia de pensão? Disputa foi parar na Justiça

Quanto o filho de Luciana Gimenez recebia de pensão? Valor foi acordado entre a apresentadora e o pai, o bilionário Mick Jagger

Filho de Luciana Gimenez com o astro internacional Mick Jagger, o jovem Lucas Jagger sempre conviveu com a exposição de sua vida privada. Isso porque desde muito cedo ele teve que lidar com o assédio da imprensa mundial.

Um dos mistérios envolvendo o rapaz é o valor que ele recebia de pensão do pai. Com uma fortuna na casa dos bilhões de dólares, o líder do The Rolling Stones pagava uma quantia farta ao mês para o herdeiro brasileiro.

Quanto o filho de Luciana Gimenez recebia de pensão?

As informações dos valores pagos pelo músico sempre foram sigilosas. Em 2000, a apresentadora entrou com uma ação na Corte de Família de Nova York pedindo um reajuste no valor recebido. Na época, ela revelou o desejo de ganhar US$ 35 mil dólares ao mês, valor que hoje estaria na casa dos R$ 173 mil.

Na época, o juiz responsável pelo caso concedeu uma pensão de apenas R$ 10 mil ao mês. Na ocasião, Jagger pagou um valor extra para a apresentadora estipulado em US$ 48 mil para ajudar em despesas. As informações foram publicadas na época pela agência de notícia Reuters.

Meses depois, também em 2000, Luciana Gimenez e Mick Jagger chegaram a um acordo e o menino passou a receber US$ 17,5 mil por mês até completar 18 anos. Em cotação da época, o valor estava na casa dos R$ 40 mil. O acordo foi firmado para que o músico não precisasse declarar o seu patrimônio, algo que poderia render problemas fiscais.

Cantor não vai deixar herança para os filhos

Uma declaração do músico Mick Jagger, líder do The Rolling Stones, deixou os fãs de todo o mundo surpreso. Pai de oito filhos, ele disse que pretende doar a maior parte de sua fortuna para a caridade. Em entrevista ao The Wall Street Journal, o artista explicou sua decisão. "Eles não precisam de US$ 500 milhões para viver", afirmou. O artista disse que o dinheiro que acumulou ao longo de sua carreira pode ajudar outras pessoas em situações mais delicadas.

Em reais, a fortuna acumulada pelo cantor equivalente a R$ 2,5 bilhões, na cotação atual. Caso fosse dividida integralmente entre os 8 filhos, cada um receberia cerca de R$ 318 milhões.