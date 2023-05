Quantas plásticas fez Patrícia Kiss? Ex-apresentadora infantil chocou com visual

Ex-apresentadora infantil Patrícia Kiss chocou ao aparecer com visual completamente repaginado em entrevista na televisão

A ex-apresentadora infantil Patrícia Kiss (43), também conhecida como Pat Beijo, chamou atenção dos fãs ao aparecer com um visual completamente diferente. Há anos morando fora do Brasil, a famosa já passou por uma série de plásticas.

Em entrevista concedida ao programa Fofocalizando nesta quinta-feira, 4, a loira, que tem investido na produção de conteúdo erótico, abriu o jogo sobre as intervenções cirurgicas que passou para chegar no corpão escultural.

Sem se importar com as críticas, Patrícia disse que já realizou mais de quatro procedimentos para manter o visual jovial. "Fiz lipoaspiração depois da minha primeira e depois da minha segunda filha", revelou.

"Coloquei próteses mamárias. Na primeira cirurgia, deu um problema no bico (do seio) e, por isso, tive que refazer. Por isso, é importante fazer com bons profissionais. Temos que ter cuidado com o nosso corpo", completou.

Patrícia, que ficou conhecida por comandar o programa Clube da Criança, da extinta Manchete, garantiu que não fez plásticas no rosto, mas adora fazer aplicações de botox.

"No rosto, às vezes, faço botox, mas nunca fiz plástica. Quando precisar, farei. Sou adepta de tratamentos pontuais. Na última vez que fiz, diminuí a prótese de silicone, porque estava dando dor nas costas", disse.

Longe da TV, Patrícia tem usado as redes sociais para atualizar os fãs sobre seu estilo de vida. Atualmente ela mora em Lisboa, em Portugal, com a filha caçula Valentina (7).

Depois de sair da televisão, ela também investiu em estudos no ramo da beleza, onde se formou em Estética e Imagem Pessoal pela Universidade Norte do Paraná e se pós-graduou em estética e cosmetologia pela IPUPO. A famosa também escreveu três livros.

Ainda sobre as mudanças em seu corpo, Patrícia confessou que adora ter as curvas marcadas. "Gosto do corpo mais violão. Com a cintura fina e a feminilidade de ter busto. Eu acho bonito", comentou ela, que admitiu já ter exagerado: "Quando coloquei a prótese maior (de silicone nos seios) estava começando a perder a noção".

"Atualmente, penso bem antes de fazer alguma coisa e sei que a maquiagem é fundamental. Sou maquiadora profissional e busco valorizar o que há de melhor no meu rosto", finalizou.