Quando a filha de Sandra Annenberg assumiu fazer parte da comunidade LGBTQIA+? Relembre

Sandra Annenberg chamou a atenção da web ao se pronunciar pela primeira vez sobre os ataques sofridos ao acompanhar a filha na Parada do Orgulho

Sandra Annenberg chamou a atenção da web neste sábado, 30, ao se pronunciar pela primeira vez sobre os ataques sofridos ao acompanhar a filha, Elisa Paglia-Annenberg, na mais recente edição da Parada do Orgulho, em junho de 2023. Relembre quando a filha de Sandra Annenberg assumiu fazer parte da comunidade LGBTQIA+.

No Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, em 28 de junho deste ano, Elisa Paglia-Annenberg falou publicamente sobre sua sexualidade pela primeira vez. "Venho dizer que o amor que sentimos e como nos identificamos e/ou nos expressamos devia nos deixar assim: felizes. Não devia nos dar medo. Medo de não ser aceito, de ser expulso, de ser excluído, de ser julgado, de ser agredido, de ser morto", começou a filha de Sandra Annenberg em uma publicação nas redes sociais.



"Quem sabe da nossa vida é a gente. Quem nós amamos e como nos identificamos e nos expressamos é da nossa conta. Tudo que importa é saber que, independente, vamos estar seguros em *qualquer* lugar. Que sejamos felizes e livres. O mês do orgulho é um mês para aliados focarem na nossa luta, mas não acaba dia 30. A homofobia e transfobia existe o ano inteiro, e precisamos contar com todos aliados para combatê-la sempre. Bom fim de junho para vocês! Que o amor sempre vença", completou Elisa Paglia-Annenberg.

Leia também: Fernanda Schneider entrega que pediu para participar do filme do Mamonas Assassinas: 'Maiores sonhos'