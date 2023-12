Qual a verdade? Noiva e filho de Zezé intrigam fãs com versões que não batem

Graciele Lacerda e Igor Camargo intrigam fãs com revelações; noiva e filho de Zezé di Camargo dão versões diferentes sobre o caso

As novas revelações envolvendo Graciele Lacerda deixaram os fãs intrigados nas redes sociais. É que a jornalista resolveu assumir publicamente que é a dona do perfil falso que fez ataques contra membros da família Camargo. Até então, a noiva de Zezé di Camargodizia que não tinha conhecimento da conta.

O que diz Graciele Lacerda, noiva de Zezé di Camargo?

Em entrevista ao Domingo Espetacular, a jornalista disse que criou o perfil há anos para se defender dos ataques que sofria desde que assumiu o namoro com Zezé di Camargo.

"Crei um fake na época, porque estavam criando vários para me atacar. Só queria me defender, falar coisas que eu precisava falar. E todo mundo que trabalhava comigo sabia que eu tinha esse fake. Passou um tempo, eu não tinha mais necessidade de usar esse perfil fake, e todo mundo que conviva comigo, tinha acesso a esse perfil fake. A pessoa que convivia comigo, que me acusou do perfil fake, tanto ela quanto a mãe dela, tinham acesso à senha desse perfil fake. Eu confiava e não tinha controle do que estavam fazendo. Parei de usar o perfil, mas a pessoa que tinha acesso continuou".

A jornalista, porém, negou que seja a autora das publicações. Ela afirmou que muitas pessoas tinham acesso à conta, incluindo Amabylle Eiroa, esposa de Igor Camargo.

“Passou um tempo, eu não tive mais necessidade de usar, deixei de ter, acabou que eu criei uma equipe e dentro dessa equipe, tanto o meu perfil pessoal quanto o fake, todos tinham acesso. A pessoa que me acusou do fake tinha acesso ao meu perfil oficial, ela e a mãe dela. Esse fake várias pessoas tinham acesso e acabou sendo usado hoje como estratégia. Eu fazia um trabalho e ele era usado pra me defender, gerar um engajamento legal para aquele trabalho. Eu liberei para várias pessoas usarem nesse sentido. Nunca pensei que poderia dar algo dessa forma. Era liberado também quem quisesse usar o meu pessoal”, explicou.

O que disse Igor Camargo?

Horas depois, Igor Camargo, filho de Zezé di Camargo, apareceu para dar outra versão sobre o caso. Segundo ele, as provas colhidas pela Justiça apontam que as publicações foram realizadas do computador da jornalista.

Ele listou as provas que estão disponíveis contra a noiva do pai. "Foi provado que o IP de criação foi dela [Graciele] mesmo. Não sei se vocês sabem disso. Não tem pra onde correr, porque não faz sentido a história. Os ataques foram feitos no Instagram da Graciele, da família, e ela não viu?! E me irrita porque as pessoas me subestimam. Já fiz duas faculdades, eu estudo sobre tecnologia, e as desculpas não fazem sentido nenhum. E causam um conflito familiar que poderia ser evitado. Como as pessoas vêm atrás de mim, tenho que me defender. E vocês vão ver que meus argumentos fazem total sentido", disparou.

Versões não batem