Qual a verdade? Família e ex-marido de Walewska contam versões diferentes sobre o velório

Família e ex-marido de Walewska contam versões diferentes; fãs estão intrigados com a diferença nos relatos

Duas versões conflitantes estão gerando grande repercussão entre os fãs de Walewska Oliveira. É que a família e o ex-marido se pronunciaram sobre o mesmo tema contando histórias diferentes.

As especulações começaram após Ricardo Mendes não ir ao velório da então esposa. Ele também teria sumido após a tragédia e não teria sequer se encontrado com a família da ex-atleta. A postura gerou muitos questionamentos entre os fãs da medalhista olímpica.

Agora, tanto a família quanto o viúvo se pronunciaram. Só que as versões de ambos não batem. Quem está falando a verdade?

O que diz o marido de Walewska Oliveira?

Em declaração ao UOL publicada nesta segunda-feira, 25, Ricardo Mendes disse que só não foi ao velório após um pedido da família. " Me tiraram o direito de me despedir do amor da minha vida. Estava com o bilhete aéreo emitido, um amigo da família disse que os pais dela orientaram eu não ir, até para preservar a todos pelo clima da tragédia ", disse.

Ele também afirmou que estava sem condições de reconhecer o corpo da então esposa após a sua morte. "Ninguém ligou para falar de valores. Pretendo restituir tudo. Não tive condições psicológicas de reconhecer o amor da minha vida, que está morta", afirmou ele.

O que diz a família de Walewska Oliveira?

Também ao UOL, o irmão da ex-atleta disse que família arcou com todos os custos e a parte operacional do velório. " Eu fiz o que tinha que fazer porque era minha irmã. Corri para o prédio no dia do incidente, resolvi todas as burocracias, eu paguei tudo. Tanto a parte do translado, até todos os custos gerais do funeral. No total foram R$ 20 mil de custos. O marido da minha irmã não arcou com nada" , declarou Wesley Oliveira.

No mesmo relato, ele disse que ele manteve uma postura controversa após a tragédia. "Eu precisei de um documento da minha irmã para liberar o corpo dela, ele (Ricardo) deixou o RG na recepção do prédio. Depois, precisei pegar uma roupa pra vestir minha irmã, ele também deixou na portaria para a funerária pegar. Não encontrei com ele em nenhum momento", declarou.

Como foi a morte de Walewska?

A ex-jogadora de vôlei e campeã olímpica Walewska Oliveira faleceu aos 43 anos de idade no dia 21 de setembro de 2023. Ela caiu do 17º andar do prédio onde morava em São Paulo e seu corpo foi encontrado no primeiro andar da propriedade. A equipe do prédio chegou a chamar o resgate para reanimá-la, mas a morte foi declarada no local.

A polícia segue em investigação sobre as circunstâncias do ocorrido. Ela teria deixado uma carta de despedida em. A investigação apontou que a atleta foi para o 17º andar do prédio sozinha, com uma pasta, o celular e uma garrafa de bebida alcoólica por volta das 16h05. A morte dela teria acontecido após às 18h. O corpo dela foi velado e enterrado em Belo Horizonte, Minas Gerais, em cerimônia restrita à família e o viúvo não esteve presente.