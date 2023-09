Qual o patrimônio de Sandy? Cantora é uma das mais bem sucedidas e acumulou fortuna

Cantora é uma das mais bem sucedidas e acumulou fortuna; além da carreira na música, Sandy investe, tem empresas e ainda estrela campanhas publicitárias

A cantora Sandy é uma das mais bem sucedidas da história da música brasileira. Agora solteira após o fim de seu casamento com Lucas Lima, ela vive uma vida confortável em Campinas, no interior de São Paulo.

Com uma carreira de quase 30 anos, a artista sempre soube cuidar dos milhões que ganhou ao longo da trajetória na música. E não parou por aí: mesmo com períodos longe do palco, ela segue faturando alto em outras frentes.

Isso porque ela é estrela de várias campanhas publicitárias, já fez filmes e novelas e também tem muito dinheiro investido. A artista ainda é sócia de uma rede de restaurantes, tem um time de futebol e atua no ramo da indústria. Segundo informações do People With Money, a cantora tem um patrimônio de R$ 145 milhões.

Vale lembrar que em 2019, a turnê Nossa História foi a segunda mais rentável de todo o mundo. Na época, ela faturou ao lado do irmão cerca de R$ 120 milhões – a média por show foi de R$ 6 milhões. Ao todo, foram vendidos mais de 567 mil ingressos nos 18 shows: 16 no Brasil, um nos Estados Unidos, e outro em Portugal.

Xororó cuidava do dinheiro da dupla

Recentemente, Sandy contou que os pais sempre sustentaram os filhos e não precisaram mexer no dinheiro que os filhos ganharam quando eram crianças. Assim, toda a fortuna que eles acumularam durante a infância foi usada por eles mesmos na vida adulta.

“Meu pai já tinha a carreira dele, já tinha o lugar dele, o dinheiro dele e não precisava do nosso dinheiro. E tudo que a gente ganhou ao longo da vida sempre foi nosso. Ele já cuidava, administrava da melhor maneira para que a gente pudesse usufruir daquilo no futuro. Inclusive, ele não gastava nosso dinheiro com nada, tipo nada nem para nós mesmos. Ele ainda sustentava a gente. Ele pagava tudo, ele pagava viagens e só quando a gente já era adolescente, que a gente já tinha feito um pezinho de meia e a gente começou a contribuir um pouco em viagens, por exemplo comprar uma passagem internacional e teve uma casa, quando eu já estava com vinte anos, a gente construiu uma casa onde uma parte dela foi paga por mim e pelo meu irmão. Foi muito já quando a gente estava com uma carreira toda estabelecida, todo o pezinho de meia feito e a gente começou a dar pequenas contribuições nas coisas que a gente usava também, nunca para ele ou para a minha mãe", disse ela.