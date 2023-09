Qual a fortuna de Thiago Nigro? Marido de Maíra Cardi é empresário e influencer

Empresário e influenciador, Thiago Nigro ganhou fama nas redes sociais após dar dicas de investimentos

Desde que Maira Cardi anunciou que estava vivendo um relacionamento com Thiago Nigro, a internet não para de pesquisar sobre detalhes da vida do empresário, que iniciou a carreira como influenciador de finanças. Um dos questionamentos é sobre a sua fortuna.

Apesar de se tornar conhecido para algumas pessoas somente agora, Thiago tem uma longa caminhada na internet. Nas redes sociais, ele é conhecido como Primo Rico, mesmo nome de seu canal, no Youtube. Na plataforma, ele costuma dar dicas de investimentos para pessoas que se interessam pela área.

Seu projeto fez tanto sucesso, que em 2018 ele lançou o livro Do Mil ao Milhão: sem cortar o cafezinho. De acordo com a HarperCollins, meses depois ele já era apontado com o livro mais vendido do país.

Thiago também é responsável por ministrar um dos cursos mais populares da internet, quando o assunto é mentoria financeira. Pelo custo de R$ 3 mil, os interessados acabam obtendo informações de como ligar com ganhos nos seus investimentos.

Segundo o site Infomoney, todo o trabalho de Thiago Nigro na internet e em todos os seus empreendimentos, fez ele acumular uma fortuna de mais de R$ 22 milhões.

Atualmente Thiago comanda o Grupo Primo, o qual inclui a Finclass, uma plataforma de aulas sobre finanças e investimentos com alto nível, além da Staage, que se define como a “primeira plataforma de marketing a acessar os bastidores de grandes lançamentos digitais”.

CASOU EM COMUNHÃO DE BENS

Em entrevista ao apresentador Celso Portiolli, no podcast PodC, a influenciadora digital Maíra Cardi deu alguns detalhes de seu casamento com Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico.

Os dois se casaram com regime de comunhão total de bens, que prevê que até mesmo os bens móveis e imóveis comprados antes da união se tornem bens comuns ao casal, e em caso de separação, todos os bens que os dois têm serão divididos igualmente.

"Essa é a nossa decisão. Têm coisas muito boas. Uma é que os dois têm grana, né? Isso também é muito bom. Outra, os dois gostam muito de trabalhar. Outra, os dois se ajudam muito no trabalho, a gente faz muita coisa junto. A gente se ajuda muito. E o mais importante de tudo é que a gente chegou à conclusão... E que eu pensava diferente, e ele também, tá?", disse ela, que contou que a decisão foi tomada recentemente: "Foi uma conclusão recente. Como que você casa com uma pessoa que você tem certeza absoluta que é para sempre, se você não casa em comunhão total de bens. Será que você acha mesmo que é para sempre? Aí paramos para pensar e nos fizemos essa provocação".