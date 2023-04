Qual a religião de Eduardo Costa? Cantor provocou comoção após casamento

Cantor Eduardo Costa confundiu os fãs após compartilhar fotos da cerimônia de seu casamento com Mariana Polastreli

O cantor Eduardo Costa (44) causou uma verdadeira comoção nas redes sociais após divulgar as primeiras imagens de seu casamento com Mariana Polastreli. No entanto, o que chamou atenção mesmo foi a religião do artista, que antes não era explícita.

Durante o casamento, Eduardo fez questão de usar um quipá - acessório de cabeça usado por judeus como símbolo de respeito a sua fé. Apesar do cuidado que o cantor teve ao longo da cerimônia, para alguns, ele estaria cometendo algumas gafes ao professar a religião.

"Um judeu JAMAIS se casaria no Shabat (sábado)", comentou uma internauta revoltada com falta de informação do sertanejo. "Sábado é um dia sagrado para os judeus", disparou outro ao ver a foto do artista.

O caso repercutiu tanto nas redes sociais, que chegou a movimentar a comunidade judaica no Brasil. Segundo um rabino de Belo Horizonte, de fato, o cantor cometeu alguns deslizes segundo as normas da religião.

“Judeus não se casam aos sábados de dia, só depois do anoitecer, quando termina o dia. Também tem a questão do casamento ecumênico que é um pouco controverso e não são todas as correntes que aceitam”, disse ele em entrevista ao portal Metrópoles.

O religioso ainda destacou que o judaísmo costuma ser bem criterioso quanto a entrada de pessoas em sua comunidade. Para se converter, por exemplo, é necessário que o fiel estude bastante a doutrina e, no mínimo, seja aprovado em uma prova.

Outra exigência, é necessário que a pessoa seja circuncidada e aceite livremente todos os mandamentos da Torá , o livro sagrado.

“O processo de conversão não tem um tempo fixo que demora, depende muito do preparo que a pessoa já teve no decorrer da vida, se a pessoa já tem o conhecimento e aí resolve fazer o processo de conversão é uma coisa, se a pessoa começa no zero é outra, então não temos como saber de fora se ele se converteu ou não pelo prazo de tempo, porque tem uma prova que a pessoa precisa passar, não dá para saber em quanto tempo ele estudou”, explicou.