Pyong Lee surpreende com recado sobre novo namoro de Sammy: ‘Não esperava’

Ilusionista Pyong Lee impressiona ao mandar mensagem para novo namorado de sua ex-mulher, a influenciadora Sammy Sampaio

O ilusionista e ex-participante do 'Big Brother Brasil', Pyong Lee surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao enviar uma mensagem sobre o novo relacionamento de sua ex-esposa, Sammy Sampaio. A influenciadora digital, que assumiu seu relacionamento com o atleta e empresário Nikolaj Sojka nesta quinta-feira, 4, recebeu a ‘benção’ do antigo marido.

Em seu perfil oficial nas redes sociais, Nikolaj foi quem revelou a novidade em uma publicação colaborativa com Sammy. O atleta fez um relato repleto de amor para assumir o romance: “Dentre nossas imperfeições, nós somos perfeitos um para o outro”, disse o atleta, que exaltou a conexão espiritual e mental com o amado.

“Mais forte que atração física, é a conexão de propósitos, a conexão de espírito, e a conexão de mentalidade. Decidimos dar mais um passo. Um relacionamento com base em uma metodologia de crescimento diário, onde juntos formamos um coração único, em Cristo, blindado das influências do mundo exterior”, celebrou.

Mas além de comover seus seguidores, a notícia do novo relacionamento também mexeu com Pyong, que surpreendeu ao mandar um recado amistoso sobre o novo namoro da mãe de seu filho: “Felicidades aos dois! Que Jesus seja o centro do relacionamento de vocês. Deus abençoe muito! Feliz 2024”, o ilusionista desejou felicidades ao casal publicamente.

Nos comentários, os seguidores ficaram impressionados com a atitude do mágico: “Maturidade mil”, disse um seguidor. “Que bom que você abençoa o amor deles”, exaltou mais um. “Não esperava”, disse outro. “Você perdeu uma grande mulher, espero que perceba isso”, disparou mais um. “Muita maturidade”, exaltou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nikolaj | Alta Perfomance Humana (@nikolajsojka)

Vale lembrar que Sammy anunciou o fim do casamento em fevereiro de 2022. Pouco antes, eles passaram três meses separados, mas decidiram dar mais uma chance. Na época do término, a influenciadora comunicou de forma discreta: “Em respeito às pessoas que nos acompanham e têm respeito pela nossa família, venho anunciar o fim de um ciclo na minha vida", disse.

"Eu e Pyong amadurecemos muito nesse tempo. Foi importante para a minha evolução. Temos um vínculo infinito de amizade, respeito, e o nosso maior tesouro, o Jake”, relatou a mãe do pequeno Jake, que tem apenas três aninhos e chegou ao mundo enquanto o pai estava confinado no reality show da Globo, o Big Brother Brasil

Sammy faz sucesso nas redes com ‘educação positiva’:

Em entrevista à CARAS Brasil, Sammy abriu o coração sobre a maternidade solo e revelou projetos futuros envolvendo a educação positiva. A influenciadora faz sucesso ao dividir conteúdos em seu perfil sobre ser uma mãe ‘diferente’: “Fiz uma lista do que eu gostaria de fazer diferente, e descobri o universo da educação respeitosa”, disse; entenda o significado.