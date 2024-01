Ex de Pyong Lee surpreende fãs ao assumir novo namoro: "Conexão"

Ex de Pyong Lee surpreende fãs ao assumir novo amor; Sammy Sampaio publicou desabafo nas redes sociais nesta quinta-feira, 4

A influenciadora Sammy Sampaio, ex-mulher do ex-BBB Pyong Lee, surpreendeu os seguidores nesta quinta-feira, 4, ao anunciar que está vivendo um novo amor. Ela comoveu os fãs ao fazer um relato dedicado ao namorado.

A mãe de Jake Lee está namorando o atleta de corrida e ciclismo Nikolaj Sojka, especialista em dicas de alta performance na prática esportiva. O romance é recente, mas já rendeu um longo texto da jovem.

"Dentre nossas imperfeições, nós somos perfeitos um para o outro. Mais forte que atração física, é a conexão de propósitos, a conexão de espírito, e a conexão de mentalidade. Decidimos dar mais um passo. Um relacionamento com base em uma metodologia de crescimento diário, onde juntos formamos um coração único, em Cristo, blindado das influências do mundo exterior. Estamos muito felizes em compartilhar nossa primeira conquista de 2024. Eu amo você, de todo meu coração", escreveu ela.

Sammy Sampaio estava solteira há dois anos, desde que terminou seu longo relacionamento com Pyong Lee. Ela chegou a mudar de novo após a separação e eliminou o sobrenome que havia herdado do hipnólogo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nikolaj | Alta Perfomance Humana (@nikolajsojka)

O fim do casamento

Quando anunciou o fim do casamento, em fevereiro de 2022, Sammy Sampaio comunicou os seguidores das redes sociais que a união com Pyong Lee chegou ao fim após uma conversa decisiva entre o casal. "Em respeito às pessoas que nos acompanham e têm respeito pela nossa família, venho anunciar o fim de um ciclo na minha vida. Eu e Pyong amadurecemos muito nesse tempo. Foi importante para a minha evolução. Temos um vínculo infinito de amizade, respeito, e o nosso maior tesouro, o Jake. Obrigada por torcerem pela nossa felicidade. Amo cada um de vocês", escreveu ela nos Stories do Instagram.