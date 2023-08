Sammy Sampaio desabafa sobre maternidade solo: 'Percebi a solidão logo no começo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Sammy Sampaio ainda abriu relação com as redes e exposição de Jake

Sammy Sampaio (24) se tornou assunto nesta semana após desabafar sobre criar sozinha Jake (3), seu filho com o ilusionista Pyong Lee (30). Em entrevista à CARAS Brasil, ela ressaltou a pressão e solidão da maternidade solo e revelou projetos futuros envolvendo a educação positiva.

"Percebi a solidão logo no começo, a pressão da responsabilidade é muito menosprezada também. [Por isso], meu conteúdo sempre esteve no caminho da maternidade real, digo que é o que todas vivem, mas poucas falam sobre", declarou Sammy .

A influenciadora se separou do ex-BBB em fevereiro de 2022, após algumas polêmicas envolvendo o casamento. Desde então, vem exibindo nas redes sociais a rotina solo de cuidados com seu filho, e também compartilhando dicas e aprendizados sobre a educação respeitosa.

Por isso, ela desenvolve um projeto que visa levar treinamentos de direcionamento positivo, comunicação afetiva, administração financeira, sabedoria emocional e mediação de conflitos para pais e filhos gratuitamente através das prefeituras dos municípios. "Quero levar o meu conhecimento para pessoas que assim como a minha mãe, também não tiveram a oportunidade de ter acesso."

Sammy ainda explica que, para seguir o propósito de levar seus estudos para mais pessoas, tem bastante contato com a web, a utilizando diariamente. Ela acrescenta que apesar de estar acostumada a mostrar a rotina do filho sempre, desde comemorações à idas ao hospital, entende que cuidados são necessários.

"O que mais me preocupa, são os 'predadores da internet', que usam fotos e imagens de crianças para maldades, por isso criei muitos filtros de que tipo de imagem visual pode ir ao ar", completa. Hoje, Sammy acumula mais de 4,4 milhões de seguidores apenas em seu Instagram.

Abaixo, Sammy comenta mais sobre sua relação com as redes sociais, críticas que recebeu recentemente e ainda explica seu verdadeiro nome. Confira trechos editados da entrevista da influenciadora.

Como você se interessou pela educação respeitosa?

Eu sempre quis fazer diferente dos meus pais, conto essa história na minha palestra chamada Identidade Decidida. Fiz uma lista do que eu gostaria de fazer diferente, e descobri o universo da educação respeitosa. Devorei livros, fiz treinamentos, estudei dia e noite, e cheguei a conclusão de que o mundo precisava ouvir sobre isso! Então além de trazer para a minha vida, o que me curou, também levo todos os dias para minhas seguidoras.

Você é bastante ativa nas redes sociais, tendo um Instagram até para o Jake. Como delimitar o filtro do que será exposto?

Existiu uma época da nossa vida onde fazíamos vlogs do nosso dia para o YouTube, então estamos acostumados em mostrar o nosso cotidiano em detalhes, idas ao hospital, comemorações, etc. O que mais me preocupa, são os 'predadores da internet', que usam fotos e imagens de crianças para maldades, por isso criei muitos filtros de que tipo de imagem visual pode ir ao ar.

Qual a sua relação atualmente com as redes sociais?

Eu uso minhas redes sociais como ferramenta para o meu propósito. Como eu sempre falo nos stories: não orem por coisas, orem por pessoas. Meu propósito sempre foi alcançar vidas, levar identificação, conselhos, alegria e esperança também.

Recentemente um vídeo seu falando que você não tem mais televisão em casa viralizou e gerou muito debate na web, com algumas pessoas criticando a decisão. Como você recebe os comentários dos internautas?

Eu abri mão de ter televisão em casa porque tomava muito do nosso tempo, energia e atenção. Substitui por aparelhos portáteis e práticos para usar de vez em quando, e não ficarem tão a mostra para ser a opção número 1. Depois que fiz isso, eu e o Jake passamos mais tempo com jogos de tabuleiro, fazendo artes e música, conversando sobre a vida e lendo juntos. Existiu um tempo onde eu me incomodava com os comentários que discordavam de mim, até que ouvir um grande homem dizer 'podem reclamar dos meus métodos, mas nunca dos meus resultados'. Por isso hoje quando recebo mensagens e comentários de pessoas que não concordam comigo eu penso: Nem Jesus Cristo convenceu todo mundo, quem sou eu?

Como surgiu o nome Sammy?

Meu nome é Caroline Sampaio, o sammy surgiu de Sampaio. Na escolha me chamavam de Sam(paio), e o Sam, virou Sam(my) [risos].