Priscilla Presley recebe 'milhões' em acordo sobre testamento da filha

Batalha judicial pela herança de Lisa Marie chegou ao fim; advogado de Priscilla diz que famílias estão animadas

Priscilla Presley (77) conseguiu dar um fim à disputa judicial do testamento da filha Lisa Marie Presley, que morreu no início do ano por conta de uma parada cardíaca. A viúva de Elvis Presley saiu com uma bolada de dinheiro.

Priscilla entrou em um processo contra sua neta Riley Keough (33), na época ela questionou a legitimidade do testamento da filha, alegando que uma "emenda de 2016", que usava ela e o gerente de negócios Barry Siegel como curadores, não era legítima.

Na época, Priscilla chegou a falar que a assinatura de Lisa Marie no documento parecia inconsistente comparada a habitual, e que o nome da cantora havia sido escrito de forma errada.

Riley, e seu irmão, Benjamin Keough, foram nomeados como beneficiários do fundo, mas este último se suicidou em julho de 2020, deixando a estrela de “Daisy Jones & The Six” como a única herdeira viva.

O Page Six reportou que o advogado de Priscilla, Ronson J. Shamoun, disse que as duas partes chegaram a um acordo, na terça-feira, 16, em Los Angeles. Os detalhes do acordo não foram divulgados, mas o Page Six também diz que ambas as partes planejam entrar com uma moção. De acordo com o TMZ, Priscilla recebeu "milhões" com o acordo.

Os representantes de Riley Keough, avó de Lisa e beneficiária oficial do testamento da neta, não comentaram o assunto. Shamoun, o advogado de Priscilla, no entanto, disse aos repórteres fora do tribunal que: "As famílias estão felizes. Todo mundo está feliz, unidos, juntos e animados com o futuro".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Riley Keough (@rileykeough)

Britney Spears não vê os filhos há mais de um ano

A cantora Britney Spears (41) está passando por um outro momento bem difícil na sua vida e dessa vez é com os seus filhos o problema. Segundo o novo documentário sobre a cantora chamado TMZ Investigates: Britney Spears: The Price of Freedom, a dona do hit Toxic não vê os filhos, Sean Preston (17), e Jayden (16) há "mais de um ano" após a discussão pública sobre seu comportamento nas redes sociais.