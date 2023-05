Priscilla Alcântara se pronuncia após críticas de evangélicos por rebolar em festa

Cantora Priscilla Alcântara se torna alvo de críticas de internautas evangélicos por rebolar

A cantora Priscilla Alcântara (26) acabou sendo alvo de críticas de alguns internautas evangélicos após aparecer em um vídeo rebolando em uma festa, enquanto curtia a música Cria da Ivete, de Ivete Sangalo. Depois de toda a repercussão negativa, a artista, que segue a mesma doutrina religiosa dos que a criticaram, rebateu os comentários sobre a coreografia.

Em um comentário, o usuário julga a dança de Priscilla, principalmente pelo uso de piercing e o estilo de roupa escolhido pela cantora. “Não me representa! Nunca vi uma mulher que se diz cristão ter piercing, usar esse estilo de roupa e dançar assim… Meu Deus, o mundo está perdidos”, criticou.

Depois que uma página de fofocas no Twitter compartilhou a notícia dos comentários negativos, Priscilla fez questão de rebater as críticas e disse: “Mas ninguém liga, né?”, debochando, mostrando que não está nem aí para o que as pessoas estão dizendo dela. "Ser cristã e usar piercing não pode, mas ser cristã e ficar de olho na vida alheia aparentemente pode né", apoiou um fã.

No vídeo em questão, Priscilla Alcântara dança durante o hit da cantora de axé baiana durante uma festa que ela organizou, na cidade de São Paulo, usando um cropped preto, deixando sua barriga à mostra, enquanto usava uma bermuda e uma bota. Frequentemente a cantora é criticada pelos evangélicos após abandonar a música gospel para seguir um caminho mais pop.

mas ninguém liga né chô 🫶🏼 — PRISCILLA 💣 (@PriAlcantara) May 5, 2023

Priscilla Alcântara deixa seguidores sem ar ao aparecer de biquíni durante viagem pelo estado de Alagoas, no Nordeste

A cantora Priscilla Alcântara causou alvoroço ao mostrar registros de sua viagem por Alagoas. Nas fotos publicadas em sua conta no Instagram, ela surge usando diversos tipos de biquínis, dando bastante ênfase em suas tatuagens espalhadas pelo corpo. “Alcântara informa: viajar sozinho vicia e te especializa em selfies, timer e amor próprio”, escreveu ela na legenda da publicação, que logo atraiu diversos elogios dos admiradores.