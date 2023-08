Priscila Fantin entrega como descobriu problema de saúde durante Dança dos Famosos: 'Muita dor'

Em entrevista ao Podcast da CARAS ao vivo, Priscila Fantin relembrou o que aconteceu durante o quadro

Priscila Fantin (40), vencedora da edição de Dança dos Famosos deste ano, sofreu com uma inflamação na membrana do intestino, chamada de paniculite mesentérica, durante a competição. Em entrevista ao Podcast da CARAS ao vivo, a atriz entregou como descobriu o problema de saúde e relembrou o que aconteceu durante o quadro: "Muita dor".

"No primeiro dia de apresentação do elenco, eu estava com a barriga muito inchada e dura. Amo comer salada - é meu prato favorito da vida - mas também como muita bobagem. Como tudo errado, não tenho horário. Não copiem, não estou falando que isso é legal. Não sou um exemplo, sei disso e quero ser melhor. Mas estou em uma fase com esse negócio de obra que não tenho horário, então minha vida está muito desregulada nesse sentido e minha alimentação também", compartilhou Priscila Fantin .

"Daí eu falei: 'Deve ter sido alguma coisa que eu comi e não caiu bem'. Comecei a passar mal, ficar enjoada e sentir muita dor. Pensei: 'Devem ser gases, vou tomar um remédio'. E nada. Comecei a não conseguir me mexer de dor, não conseguia levantar ou deitar na cama. Sentia muita fome, mas tudo o que eu comia me fazia mal. Era uma coisa louca. Fiquei nessa sensação e não tinha ideia do que era", acrescentou sobre o problema de saúde durante a Dança dos Famosos.

Bruno Lopes, marido de Priscila Fantin, ainda explicou como a atriz foi parar no hospital após a doença : "Ela já tinha ido para o primeiro ensaio desse jeito. A primeira fase era de grupos, ou seja, querendo ou não, eram quatro pilares, os quatro artistas juntos, então um enfraquecido prejudicava todos. E ela tem um senso de justiça muito gritante, estava mal não só pela frutração interna de não conseguir fazer o ensaio 100%, como por estar possivelmente prejudicando todo mundo. Então ela foi para o hospital".

Leia também: Quem é o príncipe herdeiro que contratou Neymar? Conheça o rei mais rico do mundo

"Não conseguia esticar o meu corpo para fazer os movimentos da dança. Fui lá [no hospital], fiquei tomando soro, fiz alguns exames e me falaram isso. Já esqueci, passou, tenho um pouco disso de apagar as coisas que não me servem mais", completou Priscila Fantin sobre o diagnóstico de paniculite mesentérica.