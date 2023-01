Priscila Fantin atiça seguidores ao renovar o bronzeado de biquíni fio-dental: "Lindíssima!"

A atriz Priscila Fantin colecionou elogios dos seguidores ao exibir o corpão sarado na beira da piscina

A atrizPriscila Fantin (39) causou alvoroço nas redes sociais ao colocar seu corpão para jogo em um clique publicado só de biquíni fio-dental.

A estrela aproveitou os raios de sol em meio ao céu nublado desta quarta-feira, 11, para renovar o bronzeado à beira da piscina.

Esbanjando um decote farto, a artista elegeu um biquíni fio-dental branco com detalhes coloridos e fez a alegria dos fãs ao exibir toda a sua forma na web.

“Aproveitando essa frestinha de sol que veio e já foi embora. Vem, verão… tamo te esperando!”, escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores babaram muito. "É muito maravilhosa", disparou o marido, Bruno Lopes. "Maravilhosa", comentou outra. Já um terceiro ressaltou: "Lindíssima".

Ainda recentemente, Priscila Fantin encantou os fãs ao mostrar novas fotos com o visual renovado. A estrela surgiu com o cabelo ruivo em fotos feitas em um salão de beleza e arrancou elogios dos fãs

VEJA A PUBLICAÇÃO DE PRISCILA FANTIN:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Priscila Fantin (@priscilafantin)

AMOR!

Priscila Fantin e seu marido, Bruno Lopes, aproveitaram para comemorar seus três anos de casamento, trocando declarações com fotos do casal entre carinhas e caretas.

"Hoje comemoramos mais um ano do nosso casamento grego, e como é bom ter a certeza que estar ao seu lado diariamente é a melhor escolha do mundo. Te amo", escreveu ela na legenda de comemoração do casal.