Príncipe William e Kate já se separaram? Relembre término relâmpago do casal real

Príncipe William e Kate passaram por fase de separação depois de término por telefone

Kate Middleton (41) e o Príncipe William (40) se tornaram símbolo de amor da realeza desde a oficialização da união em 2011. Os dois, porém, já passaram por uma fase de separação, quando ainda estavam namorando, depois de William terminar a relação por telefone. Relembre o término relâmpago do casal real em 2007.

Antes do fim do namoro, William teria tido dúvidas sobre o rumo do relacionamento ao conversar com o pai, Rei Charles III (74), e a avó, Rainha Elizabeth II, segundo a especialista na realeza Katie Nicholl. O membro da família real, então, teria terminado com a amada por telefone, de acordo com o jornalista Christopher Andersen, em seu livro William and Kate: A Royal Love Story.

Ainda no mesmo ano do término, Kate teve um affair com o herdeiro Henry Ropner, enquanto William foi visto em noitadas pela Inglaterra, como reportou a revista Vanity Fair. Em julho de 2007, o atual casal foi flagrado em uma plateia no mesmo evento, o que levantou suspeitas de que o namoro poderia ter sido reatado. A reconciliação, porém, só foi confirmada em 2008.

Quando Kate e William anunciaram o noivado, dois anos após o retorno do romance, os dois falaram sobre o término relâmpago em uma entrevista ao jornalista Tom Bradby. "Você descobre coisas sobre si mesma que talvez não tenha percebido. Acho que você pode ficar bastante consumido por um relacionamento quando é mais jovem. Realmente gostei desse tempo para mim também, embora eu não tenha pensado nisso na época", compartilhou Kate sobre a separação temporária do atual marido.

William, por sua vez, declarou que um dos motivos para o término foi a fase de crescimento e juventude que o casal atravessava. "Estávamos crescendo e tentando encontrar nosso próprio caminho, então foi apenas um pouco de espaço e funcionou para o melhor", compartilhou o príncipe, que na época da separação tinha 24 anos.