Prestes a dar à luz, MC Mirella irá induzir o parto de sua filha: "Torçam"

No hospital prestes a dar à luz para sua primeira filha com Dynho Alves, MC Mirella revela que irá induzir o parto da bebê; confira!

A cantora MC Mirella está se preparando para dar à luz a sua primeira filha com o dançarino Dynho Alves, Serena. Nesta segunda-feira, 25, a ex-A Fazenda foi ao hospital para esperar o momento de receber a sua bebê e contou que terá que dar um empurrãozinho para sua filha nascer.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a futura mamãe contou que terá que induzir o parto de sua filha. Em conversa com suas amigas, Mirella compartilhou uma foto na cama do hospital e contou a novidade sobre o nascimento da bebê. "Torçam por mim!", pediu a artista aos seus seguidores.

Mais tarde, deitada dentro de uma banheira de água quente, ela falou um pouco mais sobre o processo. "É meu povo, já começou o processo aqui, tá? Vai ser parto normal, e a gente tá induzindo. Bora que bora!", disse a artista.

Animada para receber sua herdeira, a cantora publicou um vídeo super animado com seu namorado. Enquanto os dois aguardavam a hora do nascimento, eles dançaram pelo quarto do hospital e celebraram sua pequena, que chegará em breve. "Vem aí uma coisa muito forte", brincaram os dois na legenda da publicação.

Confira:

Foto: Reprodução / Instagram

MC Mirella falou sobre induzir o parto antes

No último dia 21, MC Mirella foi até suas redes sociais para contar alguns perrengues que passou nos dias finais de sua primeira gravidez. Segundo a cantora, sua filha Serena não estava querendo nascer tão cedo.

Ela contou que, se a bebê não viesse ao mundo dentro de quatro dias, ela iria precisar induzir o parto para que nenhuma das duas corra risco de vida. "Como vocês sabem, se a Sereninha não vir logo, terei que fazer uma indução ou uma cesárea daqui a uns dias e é isso", confessou a funkeira. "Tô achando que ela já quer vir para o mundo causando. No meio da ceia de natal essa bolsa estoura", brincou a cantora.