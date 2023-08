Premonição?! Modelo morre após fazer vídeo para seu funeral

Modelo que se preparava para ser Miss Venezuela morre em acidente de carro após vídeo polêmico nas redes sociais

A modelo Ariana Vieira, que se preparava para ser a Miss Venezuela no concurso Miss Mundo, morreu de forma trágica. De acordo com a imprensa internacional, ela, que tinha 26 anos, faleceu em um acidente de carro em uma estrada de Orlando, Flórida, nos Estados Unidos.

A família informou que ela deve ter dormido ao volante e bateu o carro contra um caminhão. Ela estaria muito cansada com a preparação para o concurso de beleza e a fadiga teria feito ela cair no sono enquanto dirigia.

O serviço de emergência tentou reanimar Ariana na ambulância, mas ela morreu antes de chegar ao hospital. Segundo a mãe dela, Vivian Ochoa, a modelo teve paradas cardíacas e os socorristas não conseguiram mantê-la estável.

Há pouco tempo, Ariana deu o que falar na internet ao gravar um vídeo para o seu funeral e compartilhar nas redes sociais. Nas imagens, ela gravou várias imagens dando risada e durante a sua rotina diária. “Me filmando para meu funeral porque eu sempre sou a responsável dos vídeos. Ninguém mais faz isso”, disse ela.

A modelo tinha um serviço de limpeza residencial nos Estados Unidos e também tirou licença para atuar no mercado imobiliário. A intenção dela era representar a Venezuela no Miss América Latina do Mundo 2023.

Morte de Sinéad O'Connor

A cantora irlandesa Sinead O'Connorfaleceu aos 56 anos. A morte dela foi confirmada pelo jornal Irish Times nesta quarta-feira, 26. Porém, os detalhes sobre o que aconteceu com a cantora não foram revelados.

O primeiro álbum da artista foi lançado em 1987 e se chamava The Lion And The Cobra. Nascida em Dublin, na Irlanda, em 1966, ela fez sucesso com a música Nothing Compares 2U e conquistou o mundo com sua voz potente. Inclusive, a artista chegou a ser eleita a número um do ano de 1990 pela revista Billboard.

Em 2022, Sinead O'Connor viveu uma grande dor pessoal. Ela perdeu o seu filho Shane O'Connor, de apenas 17 anos. Ele foi encontrado sem vida na Irlanda após ter sido internado com depressão.