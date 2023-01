BBB 23: precisava? Gabriel faz piada baixa com nariz de Bruna Griphao

No BBB 23, Gabriel comparou nariz de Bruna Griphao com diversos animais e incitou brothers a brincarem também

O relacionamento de Bruna Griphao e Gabriel Tavarescontinua dando o que falar. Agora, ele brincou com o nariz da sister e fez com que todos os brothers participassem da brincadeira.

Os participantes conversavam e a loira estava abraçada com o modelo, quando ele perguntou: Uma ararinha?". Ela concordou e ele continuou a brincadeira com o nariz dela. "Você tem mais força que uma arara", opinou. Gabriel, então, pergunta para Bruno Gaga: "Você acha que o nariz da Bruna parece mais com uma arara azul ou com um rinoceronte?". Ele responde que "é um como" e os outros participantes entram na onda.

Ao jornal 'O Globo', a sister disse que desde pequena queria fazer cirurgia no nariz, mas que esperou crescer para realizá-la. No entanto, acabou não fazendo por diminuir insegurança.

Os internautas não gostaram muito do comentário do rapaz e falaram no Twitter. "Imagina ficar com alguém que te diminui", escreveu uma. "Tá passando dos limites", opinou outra. "Não tem o que fazer mais, gente, bruna foi com Deus, porque só morta para aceitar um tratamento desses", escreveu uma terceira.

Veja vídeo de Bruna Griphao e Gabriel: