Sogra dá explicações após faltar na festa de Virgínia Fonseca: "É coisa minha"

Festa de Virgínia Fonseca foi marcada pela ausência de Poliana Rocha, esposa de Leonardo; entenda o que aconteceu

Um detalhe na festa de Virgínia Fonseca que agitou São Paulo na última madrugada chamou a atenção dos fãs. É que a mãe de Zé Felipe, a empresária Poliana Rocha, não apareceu na festa que reuniu dezenas de celebridades.

A ausência da sogra chamou a atenção do público nas redes sociais que esperava que as duas posassem juntas, como sempre acontece nos eventos da marca de beleza da influenciadora. Mas, você sabe por que ela não apareceu no evento?

Por que Poliana Rocha não foi à festa de Virgínia Fonseca?

Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela afirmou que não iria ao evento porque estava cansada após uma semana de muitos compromissos profissionais. "Eles sabem do carinho que eu tenho por eles, que eu torço muito por eles. Mas hoje eu não vou na festa. Na verdade, eu cheguei de São Paulo anteontem. Ainda estou me recuperando de uma semana que foi super exaustiva para mim. E assim, eu gosto de realmente estar presente em alguma festa, que eu consiga me doar, entregar o meu melhor".