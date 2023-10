Por que Marcos Oliveira, o Beiçola, desistiu de morar no Retiro dos Artistas? Entenda

O ator Marcos Oliveira chamou atenção de fãs ao revelar que estava passando por dificuldades e até fome

O ator Marcos Oliveira (67), também conhecido por ter interpretado o personagem Beiçola, do seriado A Grande Família, da TV Globo, gerou uma comoção nos últimos dias ao revelar problemas financeiros. No entanto, depois de ser convidado para morar no Retiro dos Artistas, ele se recusou.

Em publicação realizada em sua rede social, Marcos afirmou que desistiu do convite por não ter condições de contribuir com a instituição. Vítima de um golpe, o qual perdeu mais de R$ 250 mil, ele disse que nem o benefício do INSS ele tem recebido mais.

"Eu não tenho mais a minha aposentadoria. Sendo assim, eu não poderei contribuir com nada lá e eles precisam – afinal o Retiro é um condomínio cheio de vantagens pra quem vive lá. Mas eu não tenho como pagar", declarou.

Segundo o ator, o golpista solicitou empréstimos em seu nome e fez um cartão de crédito, o que acabou provocando uma enorme dívida. Por conta disso, ele não tem mais acesso ao INSS e valores que recebia da Globo anualmente.

“Até pra receber pagamento pelo CNPJ eu não consigo. Pois se eu trabalhar com o meu CNPJ, qualquer empresa terá que depositar na conta CNPJ e o banco tomará”, disse ele, completando que o Retiro dos Artista não iria conseguir abrigar suas três cachorras, já que a regra permite apenas uma.

“Não se abandona ninguém da família. Não faria isso com ninguém e nem com um animal que não tem capacidade de entender isso. Elas são o amor verdadeiro que eu tenho. Se eu perder isso, já não terei mais motivo pra viver e estarei repetindo a mesma coisa que aconteceu comigo: minha mãe me abandonou”, conta.

Apesar de ter feito uma série de desabafos falando sobre problemas financeiros e até mesmo ter passado fome, Marcos acredita que sua situação é momentânea e que o espaço do Retiro dos Artistas deveria ser ocupado por pessoas em mais vulnerabilidade que ele.

“Não acho justo isso, se eu posso trabalhar e ganhar o meu dinheiro pra pagar minhas contas. E pagar as dívidas que estão em meu nome. Além de resolver na justiça tudo o que o golpista me fez”, avalia ele, que além de moradia, também iria ganhar atendimento médico e alimentação sem custos na instituição que acolhe artistas da terceira idade.

Vale destacar que a decisão de Marcos acontece dias após ele ter recebido doação de R$ 50 mil de Deolane Bezerra. A influenciadora se comoveu com a história do ator, que chamou atenção ao dizer que estava há dois dias sem comer.