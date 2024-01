Por que Kadu Moliterno e a esposa dormem em quartos separados? Ele explica

Kadu Moliterno fala sobre sua vida pessoal ao lado da esposa e entrega que eles dormem em quartos. Saiba qual é o motivo para a decisão

O ator Kadu Moliterno surpreendeu ao contar que ele e a esposa, a influencer fitness Cristianne Menezes, dormem em quartos separados. Eles estão casados desde 2016 e optaram por cada ter o seu cantinho em casa para manterem as próprias rotinas.

Inclusive, ele já explicou o motivo para ter dois quartos para o casal. “É uma maneira de preservar a nossa individualidade. A rotina mata qualquer casal”, disse ele na Coluna Play, do Jornal O Globo.

Além disso, o casal tem outro ritual para manter o romance depois de tanto tempo juntos: eles fazem questão de ter um encontro especial por semana. “Neste dia, eu saio com o carro e só a encontro quando ela está pronta. Eu não sei nem o que ela vai vestir. Então, vamos fazer alguma coisa e não podemos falar sobre qualquer problema neste momento. Esquecemos tudo. Foi a forma que encontramos de namorar e manter o nosso casamento saudável”, afirmou.

Boa forma de Kadu e Cristianne

Jovial aos 71 anos, o ator Kadu Moliterno impressionou os fãs ao aparecer agarradinho com a esposa, a bela Cristianne Rodriguez. Os dois aproveitaram um final de semana para exibirem seus corpos perfeitos em um dia de descanso.

Hospedados em um hotel na Bahia, o casal apareceu só de roupa de banho exibindo um corpão torneado. Imediatamente, seguidores deixaram muitas mensagens com elogios para a boa forma da dupla.

Impressionados com as curvas do casal, eles elogiaram. "Que casal top", disparou um. "Sou apaixonado, vocês nasceram um para o outro", comentou um segundo. "A gente sente a química só de ver", disparou um terceiro.

Estrela de várias novelas da Globo, Kadu Moliterno e a musa fitness são casados desde 2016. Recentemente, ele contou aos fãs como o relacionamento foi importante em mudança de trajetória. Afastado das produções para a TV, ele agora está totalmente focado no próprio bem estar.

“Ela entrou na minha vida e tudo mudou para melhor. Ganhei uns 20 anos. Descobri com ela o mundo dos fisiculturistas e comecei a admirar a filosofia deles. Tem a dieta, um controle que eu não tinha. Comia de tudo e a rigidez dela me ajudou a conquistar o equilíbrio”, conta em entrevista ao gshow.