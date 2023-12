Aos 71 anos, Kadu Moliterno exibe corpaço ao lado da esposa: "Casal top"

Kadu Moliterno exibe corpaço ao lado da esposa em cliques raros; boa forma do casal surpreendeu os seguidores nas redes sociais

Jovial aos 71 anos, o ator Kadu Moliterno impressionou os fãs ao aparecer agarradinho com a esposa, a bela Cristianne Rodriguez. Os dois aproveitaram o final de semana para exibirem seus corpos perfeitos em um dia de descanso.

Hospedados em um hotel na Bahia, o casal apareceu só de roupa de banho exibindo um corpão torneado. Imediatamente, seguidores deixaram muitas mensagens com elogios para a boa forma da dupla.

Impressionados com as curvas do casal, eles elogiaram. "Que casal top", disparou um. "Sou apaixonado, vocês nasceram um para o outro", comentou um segundo. "A gente sente a química só de ver", disparou um terceiro.

Estrela de várias novelas da Globo, Kadu Moliterno e a musa fitness são casados desde 2016. Recentemente, ele contou aos fãs como o relacionamento foi importante em mudança de trajetória. Afastado das produções para a TV, ele agora está totalmente focado no próprio bem estar.

“Ela entrou na minha vida e tudo mudou para melhor. Ganhei uns 20 anos. Descobri com ela o mundo dos fisiculturistas e comecei a admirar a filosofia deles. Tem a dieta, um controle que eu não tinha. Comia de tudo e a rigidez dela me ajudou a conquistar o equilíbrio”, conta em entrevista ao gshow.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cristianne Menezes Moliterno (@cristianneoficial)

Fogo da paixão

Kadu Moliterno malha de manhã e, Cristianne, na parte da tarde. O casal acha importante manter a individualidade e o fator surpresa presentes no casamento. “Para dar aquela saudade”, diz ele.

Apesar das idas em horários diferentes à musculação, Cristianne é presença forte nos treinos de Kadu, que malha em jejum para queimar o jantar da véspera.

Além da atividade física e dieta saudável, Kadu também lista os procedimentos que já se submeteu: implante de cabelo, harmonização facial, aplicação de botox, preenchimento e reposição hormonal.

“A reposição hormonal levanta a libido, porque com o tempo a gente vai perdendo a testosterona. Nossa relação é a de um casal maduro. Não temos ciúmes ou inseguranças”, avalia Kadu.

E o sexo, aos 70, é melhor do que quando ele tinha 30 anos. Tudo graças à maturidade, garante: “Agora só melhora. Porque essa calma, essa paciência no sexo, é importantíssima".